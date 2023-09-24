IRIS-T і 200 MRAP для прориву мінних полів : Берлін оголосив про пакет допомоги Україні на €400 млн

Німеччина також анонсувала постачання в Україну 50 надводних безпілотників, які мають допомогти відкинути агресора не тільки на суші, а й на морі.

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Влада Німеччини виділила додаткові озброєння і техніку Україні. До всього іншого, запаси ЗСУ поповняться САУ Gepard, ЗРК IRIS-T і 200 броньованими машинами MRAP для боротьби з мінними загородженнями. Про це повідомляють на сайті Міноборони Німеччини.

До пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси для артилерії калібру 155-мм;

мінометні боєприпаси та мінні ракети AT-2 для мін, що дистанційно розгортаються;

зимова техніка;

запчастини до вже поставлених систем;

транспорт;

50 надводних безпілотників, "покликаних допомогти відкинути агресора не тільки на суходолі, а й на морі".

навчання військовослужбовців: до кінця року підготують 10 тис. українських військових. Наразі переважно навчають командирів груп, взводів і рот — керівного складу нижніх тактичних ланок.

Фото: media.defense.gov | Запуск морського дрона Фото: media.defense.gov

За словами представників Міноборони Німеччини, основна увага зараз — до артилерії, боєприпасів і підготовки військових, тобто областей, які б принесли "максимально можливу користь Україні".

Нагадаємо, що, за інформацією The Wall Street Journal, Німеччина зацікавлена постачати Україні Taurus, якщо США передадуть ATACMS.

Також повідомлялося, що, крім виправляння морських дронів Україні, у Німеччині вирішили створити власний флот.