Тысячи траншей и рвов: в ВСУ рассказали, как укрепили границу с Беларусью за последние дни (фото)

Сообщается, что за последние 10 дней удалось установить 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов.

Related video

За последнюю декаду месяца удалось существенно укрепить границу с Беларусью. Об этом заявил Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет пресс-служба ведомства в Facebook.

"Мы продолжаем создавать инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минуем местность", — отметил Наев.

По его словам, Объединенные Силы предупреждают проникновение в Украину вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой, устанавливая минные поля.

Солдат ВСУ с минами Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам еще долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет", — отметил Наев.

Он заявил, что была поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой. Так, за последние 10 дней удалось установить 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысячи мин.

Солдат ВСУ Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Кроме того, как сообщается, вдоль границы оборудовано около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

Граница с Беларусью Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Также напомним, что генерал ВСУ заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США. По словам командующего группировкой "Таврия" Александра Тарнавского, их пока что не применяли на поле боя. Высшее руководство проработает тактику, как это правильно сделать, чтобы не нарушить договоренности с Вашингтоном.

Кроме того, в ВСУ показали уничтожение редкого комплекса РЭБ "Борисоглебск" РФ на Запорожье. "Борисоглебск" — доработанный наследник советского комплекса "Мандат", уязвимый перед БПЛА. Также воинам удалось ликвидировать вражескую РСЗО "Град".