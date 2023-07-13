Тисячі траншей і ровів: у ЗСУ розповіли, як зміцнили кордон із Білоруссю за останні дні (фото)

Повідомляється, що за останні 10 днів вдалося встановити 30 протитанкових мінних полів і загороджень із використанням понад 5,8 тис. мін. Уздовж кордону обладнано близько 5 тисяч метрів траншей і 6,5 тис. метрів протитанкових ровів.

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За останню декаду місяця вдалося істотно зміцнити кордон із Білоруссю. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише пресслужба відомства у Facebook.

"Ми продовжуємо створювати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Риємо протитанкові рови, мінуємо місцевість", — зазначив Наєв.

За його словами, Об'єднані Сили запобігають проникнення в Україну ворожих диверсійних груп і перетин кордону бронетанковою технікою, встановлюючи мінні поля.

Солдат ЗСУ з мінами Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами в цивільному вигляді нам ще довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає", — зазначив Наєв.

Він заявив, що було поставлено завдання зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною. Так, за останні 10 днів вдалося встановити 30 протитанкових мінних полів і загороджень із використанням понад 5,8 тисячі мін.

Солдат ЗСУ Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Крім того, як повідомляється, уздовж кордону обладнано близько 5 тисяч метрів траншей і 6,5 тисячі метрів протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

Кордон із Білоруссю Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Також нагадаємо, що генерал ЗСУ заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. За словами командувача угруповання "Таврія" Олександра Тарнавського, їх поки що не застосовували на полі бою. Вище керівництво опрацює тактику, як це правильно зробити, щоб не порушити домовленості з Вашингтоном.

Крім того, у ЗСУ показали знищення рідкісного комплексу РЕБ "Борисоглібськ" РФ на Запоріжжі. "Борисоглібськ" — доопрацьований спадкоємець радянського комплексу "Мандат", вразливий перед БПЛА. Також воїнам вдалося ліквідувати ворожу РСЗВ "Град".