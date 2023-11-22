ВСУ эффективно применяют предоставленное американскими партнерами оружие, — Минобороны США

В Пентагоне заверили, что будут продолжать сотрудничать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине вооружение для победы в войне.

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В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки отметили эффективность применения оружия, предоставленного Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"У нас есть чрезвычайная уверенность в том, что мы смогли предоставить Украине для достижения прогресса на поле боя", — отметила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев было объявлено о новом пакете военной помощи. Этот пакет включает в себя систему HIMARS с соответствующим боеприпасами, а также зенитные ракеты Stinger и другие виды вооружения и оборудования.

Сабрина Сингх отметила, что в ходе визита Ллойда Остина произошла встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече министр обороны США получил обновленную информацию о текущей ситуации на фронте.

"США будут продолжать сотрудничать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине способности, необходимые для самообороны, поэтому также важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос на дополнительное финансирование", — добавила заместитель пресс-секретаря Пентагона, анонсируя председательство министра обороны США на 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины в рамках формата Рамштайн.

Напомним, 21 ноября президент Чехии заявил, что поставки вооружения Украине тормозятся, есть большой риск "усталости от войны".

22 ноября в Пентагоне заявили, что им нужно решение Конгресса, чтобы продолжить поддержку Украины.