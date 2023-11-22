ЗСУ ефективно застосовують надану американськими партнерами зброю, — Міноборони США

У Пентагоні запевнили, що продовжуватимуть співпрацювати з коаліцією союзників і партнерів, щоб надати Україні озброєння для перемоги у війні.

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У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки відзначили ефективність застосування зброї, наданої Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"У нас є надзвичайна впевненість у тому, що ми змогли надати Україні для досягнення прогресу на полі бою", — зазначила під час брифінгу заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва було оголошено про новий пакет військової допомоги. Цей пакет охоплює систему HIMARS із відповідними боєприпасами, а також зенітні ракети Stinger та інші види озброєння й обладнання.

Сабріна Сінгх зазначила, що під час візиту Ллойда Остіна відбулася зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони України Рустемом Умеровим. На зустрічі міністр оборони США отримав оновлену інформацію про поточну ситуацію на фронті.

"США продовжуватимуть співпрацювати з коаліцією союзників і партнерів, щоб надати Україні спроможності, необхідні для самооборони, тож також важливо, щоб Конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит на додаткове фінансування", — додала заступниця прессекретаря Пентагону, анонсуючи головування міністра оборони США на 17-й зустрічі Контактної групи з оборони України в рамках формату Рамштайн.

Нагадаємо, 21 листопада президент Чехії заявив, що постачання озброєння Україні гальмується, є великий ризик "втоми від війни".

22 листопада в Пентагоні заявили, що їм потрібне рішення Конгресу, щоб продовжити підтримку України.