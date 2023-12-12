В ВСУ уже 30 машин: СМИ раскрыли, как Украина наращивает производство САУ "Богдана"

По данным журналистов, в Украине работают над созданием прицепной версии "Богданы". Для производства артустановки привлечено 25 компаний и около 400 работников.

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В Украине изготавливают 155-мм артустановку САУ "Богдана". Ее разработка не была легкой, но сейчас удалось наладить производство машин. Об этом сообщает "Экономическая правда".

С начала полномасштабной войны российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорскому заводу тяжелого станкостроения (КЗТС), поэтому оборудование было уничтожено. Сейчас, как заявляет автор, предприятие релоковали и восстановили его деятельность. Сейчас за месяц изготавливается 6 САУ "Богдана", но в планах нарастить эти показатели.

По данным источников издания в Силах обороны, для украинской армии уже приобрели около 30 САУ "Богдана", а кроме этого создается прицепная версия артустановки. Украинская 155-мм САУ завершала испытания уже на поле боя, а первым известным использованием "Богданы" стала операция на острове Змеиный.

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Сейчас ствол пушки производит Краматорский завод. По словам разработчиков, в производство САУ привлечено 25 компаний и около 400 человек. Производство децентрализовали, чтобы обезопасить себя от российских ударов. Шасси "Богданы" сначала делал КрАЗ, но после банкротства надо было искать замену. В 2021 году "Украинская бронетехника" получила задание разработать новое шасси и выбор пал на белорусский МАЗ. С начала полномасштабной войны их перестали покупать, но на складе было несколько машин, поэтому есть "Богдана" на базе МАЗа. Заявляется, что это было одноразовое решение для ускорения поставок "Богданы" в ВСУ.

155-мм нарезное орудие САУ "Богдана"

После этого начали создавать САУ на базе чешского шасси Tatra T815-7, которые тоже были на складах. Военные отзываются об этой версии положительно, но чешская база стоит вдвое дороже, и цикл производства более года. Поэтому автор сомневается, что Tatra будет основным шасси для украинской САУ.

Ставка на простоту и скорость

По словам директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, концепция "Богданы" предусматривает возможность установки пушки на различные шасси и не терять при этом темпов производства. Также он говорит, что решение для продолжения серийного производства уже найдено.

САУ в Украине калибром 155-мм Фото: Економічна правда

Еще один вопрос "Богданы" — отсутствие автомата заряжания, возможность которого заложена в конструкцию. Он может появиться позже. Сейчас все САУ идут только с механическим досылателем боеприпасов.

"Разработчики считают, что отсутствие сложных автоматизированных систем делает установку более пригодной для быстрого ремонта, ведь чем проще система, тем меньше шансов, что она выйдет из строя во время боя", — пишут в ЭП.

По данным журналистов, оккупанты не уничтожили ни одной "Богданы", а несколько поврежденных проходят ремонт. Также "жива" и самая первая версия на КрАЗе. Также ее стоимость вдвое меньше французской Caesar, которая стоит 5 млн евро. В итоге САУ "Богдана" может иметь перспективы на мировом рынке вооружения, потому что САУ обстреляна в боях и постоянно меняется. По мнению автора, машину могут покупать страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Напомним, 4 декабря президент Зеленский заявил, что в Украине производят 6 САУ "Богдана" в месяц.

29 ноября СМИ писали, что САУ "Богдана" получила механический досылатель, что упростит работу экипажа.