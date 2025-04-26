На 80%: Украина выпускает больше САУ "Богдана", чем говорит официально, — СМИ

Украинский военно-промышленный комплекс способен выпустить на 80% больше самоходных артиллерийских установок "Богдана", чем сообщило Агентство оборонных закупок. В течение двух лет мощности выросли в шесть раз.

Related video

О производстве САУ "Богдана" в Украине написало профильное издание Army Technology.

Издание сообщило, что Украина продолжает наращивать выпуск САУ калибра 155 мм, и мощности растут больше, чем написало, например, The Washington Post на основе заявления АОЗ. В статье указывается, что агентство подтвердило выпуск ежемесячно 20 ед. САУ "Богдана". При этом источники AT сообщили, что на самом деле мощности больше на 80% — то есть 36 "Богдан".

"В то время, как АОЗ предоставил лишь цифру "более 20" Богдан в месяц, другой источник сообщил Army Technology, что за это время они поставляют аж 36 систем", — написало медиа, при этом не указав имени и должности собеседника.

В статье также напоминается, что Украина начала выпускать собственные САУ в 2023 году и первая промышленная партия составляла 6 ед. в месяц. В течение одного-двух лет производство выросло в шесть раз (если полагаться на данные медиа).

Также напоминается, что Украина с февраля 2022 по условный июнь 2024 (то есть за 28 месяцев) получила около 800 артиллерийских систем. Артсистемы приходили из пяти стран — США (M777), Франции (CAESAR), Великобритании (AS90), Германии (PzH2000), Швеции (Archer). То есть перед украинцами вставала проблема логистики, отметило AT. Можно посчитать, что ориентировочные поставки от партнеров — по, условно, 29 САУ ежемесячно, и это число меньше количества, которое выпускает ВПК Украины в 2025 году.

САУ "Богдана" — детали

Отметим, Фокус писал о САУ "Богдана" — самоходных артиллерийских установках калибра 155 мм, которые начали производиться во время российско-украинской войны. В частности, в декабре 2023 года издание "Экономическая правда" рассказала, как Украина наладила технологический цикл в условиях войны. Как выяснилось, первые САУ устанавливались на шасси белорусского завода МАЗ, но потом перешли на чешские Tatra T815-7, которые оказались несколько дороже. Также указывалось, что на тот момент дула изготавливались на "Краматорском машиностроительном заводе". В статье отмечается, что производство децентрализовали, чтобы уберечь от российских ударов.

В марте 2025 года Bild сообщил о модификации САУ "Богдана". Установка получила новый радар, который позволяет измерять начальную скорость снаряда и точнее попадать по российским целям, говорится в статье.

Напоминаем, украинские военные рассказали о преимуществах буксировочной версии САУ 2С22 "Богдана", которая имеет ресурс 8 тыс. выстрелов.