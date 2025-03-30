Стреляет точнее и лучше: украинская САУ "Богдана" получила новую модификацию (фото, видео)

Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" получила дополнительную модификацию в виде нового баллистического радара, который помогает артсистеме осуществлять более точные поражения заданной цели.

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Новая модификация была замечена в репортаже немецкого издания Bild.

Журналисты снимали репортаж об обучении украинских артиллеристов с САУ "Богдана", а также рассказывали об особенностях использования и применения этой артиллерийской системы.

Впоследствии сообщество NMFTE, которое занимается освещением военной техники и ее применения, сообщили, что один из подписчиков обратил внимание на коробочку возле пушки САУ. В сообществе подозревают, что это может быть "радар для измерения начальной скорости снаряда".

Милитари-каналы заметили новый радар в САУ "Богдана" (скриншот из репортажа Bild)

Позже милитарные порталы предположили, что этим радаром может быть система 112L4, которую используют для измерения начальной скорости боеприпаса.

Именно систему 112L4 могли установить в новой модификации украинской САУ (фото: из открытых источников)

Фокус сообщал, что ВСУ имели соответствующую систему радиолокационного наблюдения еще во время наступательной операции на юге Украины в 2023 году. По данным портала "Милитарный", система в стационарном варианте может поворачиваться в азимутальной проекции ± 180º, а по углу места от 0º ÷ 70º с помощью механического опорно-поворотного устройства. Время развертывания система составляет до 15 минут, а рабочее место оператора расположено в безопасном месте, на расстоянии 50 м от изделия.

Что известно о технических характеристиках радара

диапазон измеряемых скоростей: 50-2000 м/с;

калибр обнаруживаемых баллистических объектов: от 4.5 мм;

диапазон частот — Ka-band;

мощность сигнала — до 50 мВт;

диапазон скоростей — 10-2000 м/с;

погрешность измерения — 0,1-0,3%;

питание — 12В;

вес — до 10 кг;

габариты — 250х170х130 мм.

Ранее стало известно, какие преимущества "Богданы" отметили украинские военные. Среди основных плюсов были указаны скорострельность системы и бронирование установки, благодаря чему она выдержала даже атаку кассетными боеприпасами противника.

Впоследствии сообщалось, что САУ "Богдана" стала флагманом украинской артиллерии. Украинские артиллеристы отмечают высокую точность и маневренность отечественной самоходки, которая эффективно проявила себя в обороне и контрбатарейной борьбе.