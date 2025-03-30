Стреляет точнее и лучше: украинская САУ "Богдана" получила новую модификацию (фото, видео)
Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" получила дополнительную модификацию в виде нового баллистического радара, который помогает артсистеме осуществлять более точные поражения заданной цели.
Новая модификация была замечена в репортаже немецкого издания Bild.
Журналисты снимали репортаж об обучении украинских артиллеристов с САУ "Богдана", а также рассказывали об особенностях использования и применения этой артиллерийской системы.
Впоследствии сообщество NMFTE, которое занимается освещением военной техники и ее применения, сообщили, что один из подписчиков обратил внимание на коробочку возле пушки САУ. В сообществе подозревают, что это может быть "радар для измерения начальной скорости снаряда".
Позже милитарные порталы предположили, что этим радаром может быть система 112L4, которую используют для измерения начальной скорости боеприпаса.
Фокус сообщал, что ВСУ имели соответствующую систему радиолокационного наблюдения еще во время наступательной операции на юге Украины в 2023 году. По данным портала "Милитарный", система в стационарном варианте может поворачиваться в азимутальной проекции ± 180º, а по углу места от 0º ÷ 70º с помощью механического опорно-поворотного устройства. Время развертывания система составляет до 15 минут, а рабочее место оператора расположено в безопасном месте, на расстоянии 50 м от изделия.
Что известно о технических характеристиках радара
- диапазон измеряемых скоростей: 50-2000 м/с;
- калибр обнаруживаемых баллистических объектов: от 4.5 мм;
- диапазон частот — Ka-band;
- мощность сигнала — до 50 мВт;
- диапазон скоростей — 10-2000 м/с;
- погрешность измерения — 0,1-0,3%;
- питание — 12В;
- вес — до 10 кг;
- габариты — 250х170х130 мм.
Ранее стало известно, какие преимущества "Богданы" отметили украинские военные. Среди основных плюсов были указаны скорострельность системы и бронирование установки, благодаря чему она выдержала даже атаку кассетными боеприпасами противника.
Впоследствии сообщалось, что САУ "Богдана" стала флагманом украинской артиллерии. Украинские артиллеристы отмечают высокую точность и маневренность отечественной самоходки, которая эффективно проявила себя в обороне и контрбатарейной борьбе.