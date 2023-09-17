Будем бить оккупантов еще точнее: как контрнаступлению Украины поможет новая РЛС 112L4 (фото)

Радиолокационные станции должны повысить точность поражения позиций противника артиллерийским огнем, а также помогут экономить украинским военным дефицитные боеприпасы.

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Отечественная РЛС 112L4 измерения скорости полета снарядов поступит на вооружение артиллерийских подразделений. Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны Украины в субботу, 16 сентября.

"Минобороны допустило к эксплуатации в войсках первую отечественную радиолокационную станцию измерения скорости полета снаряда 112L4", — говорится в сообщении.

В профильном ведомстве объяснили, что до этого украинские артиллеристы пользовались или устаревшими советскими АБС-1, или датскими системами Weibel. Теперь же военные будут иметь в распоряжении отечественное устройство, которое, за исключением элементной базы, компонуется комплектующими украинского происхождения.

"Указанная РЛС повысит точность работы украинской артиллерии, а затем уменьшит расходы боеприпасов", — отметил представитель компании-разработчика.

Заметим, что устройство разработано в 2019-м. Два года назад завершились заводские испытания.

Что известно о новой радиолокационной системе

Изделие предназначено для измерения начальной скорости баллистических объектов (снарядов и пуль) различного калибра. Измеритель может быть размещен двумя способами — как на треноге, так и на САУ — и может быть интегрирован в системы артиллерийского огня.

По словам аналитиков проекта "Милитарный", в стационарном варианте, с помощью механического опорно-поворотного устройства РЛС может поворачиваться в азимутальной проекции ± 180º, а по углу места от 0º ÷ 70º. Из походного положения в боевое прибор приводится за 15 минут. Рабочее место оператора находится в безопасном месте, на расстоянии 50 м от изделия.

РЛС 112L4 во время испытаний Фото: ХК "Укрспецтехника"

Технические характеристики РЛС 112L4

диапазон измеряемых скоростей: 50-2000 м/с;

калибр обнаруженных баллистических объектов: от 4.5 мм;

диапазон частот — Ka-band;

мощность сигнала — до 50 мВт;

диапазон скоростей — 10-2000 м/с;

погрешность измерения — 0,1-0,3%;

питание — 12В;

вес — до 10 кг;

габариты — 250х170х130 мм.

Украинские военные получат новую РЛС 112L4 Фото: Минобороны Украины

Напомним, в конце августа Украине передали РЛС TRML-4D, которая закроет небо от ракет ВС РФ. Мультифункциональный радиолокатор может использоваться для разведки воздушного пространства и поля боя, а также дает возможность тактического использования в качестве радара артиллерийской разведки.

А в мае мы писали о том, как американские радары AN/TPQ-36 защищают ВСУ от атак врага. РЛС способны одновременно захватывать 99 целей противника и до сих пор активно используются армией США.