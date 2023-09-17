Битимемо окупантів ще точніше: як контрнаступу України допоможе нова РЛС 112L4 (фото)

Радіолокаційні станції мають підвищити точність ураження позицій противника артилерійським вогнем, а також допоможуть економити українським військовим дефіцитні боєприпаси.

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Вітчизняна РЛС 112L4 вимірювання швидкості польоту снарядів надійде на озброєння артилерійських підрозділів. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Міністерства оборони України в суботу, 16 вересня.

"Міноборони допустило до експлуатації у військах першу вітчизняну радіолокаційну станцію вимірювання швидкості польоту снаряда 112L4", — ідеться в повідомленні.

У профільному відомстві пояснили, що до цього українські артилеристи користувалися або застарілими радянськими АБС-1, або данськими системами Weibel. Тепер же військові матимуть у розпорядженні вітчизняний пристрій, який, за винятком елементної бази, компонується компонентами українського походження.

"Зазначена РЛС підвищить точність роботи української артилерії, а відтак зменшить витрати боєприпасів", — зазначив представник компанії-розробника.

Зауважимо, що пристрій розроблено у 2019-му. Два роки тому завершилися заводські випробування.

Що відомо про нову радіолокаційну систему

Виріб призначений для вимірювання початкової швидкості балістичних об'єктів (снарядів і куль) різного калібру. Вимірювач може бути розміщений двома способами — як на тринозі, так і на САУ — і може бути інтегрований у системи артилерійського вогню.

За словами аналітиків проєкту "Мілітарний", у стаціонарному варіанті, за допомогою механічного опорно-поворотного пристрою, РЛС може повертатися в азимутальній проєкції ± 180º, а за кутом місця від 0º ÷ 70º. З похідного положення в бойове прилад приводиться за 15 хвилин. Робоче місце оператора розташоване в безпечному місці, на відстані 50 м від виробу.

РЛС 112L4 під час випробувань Фото: ХК "Укрспецтехніка"

Технічні характеристики РЛС 112L4

діапазон вимірюваних швидкостей: 50-2000 м/с;

калібр виявлених балістичних об'єктів: від 4.5 мм;

діапазон частот — Ka-band;

потужність сигналу — до 50 мВт;

діапазон швидкостей — 10-2000 м/с;

похибка вимірювання — 0,1-0,3%;

живлення — 12В;

вага — до 10 кг;

габарити — 250х170х130 мм.

Українські військові отримають нову РЛС 112L4 Фото: Міноборони України

Нагадаємо, наприкінці серпня Україні передали РЛС TRML-4D, яка закриє небо від ракет ЗС РФ. Мультифункціональний радіолокатор може використовуватися для розвідки повітряного простору і поля бою, а також дає можливість тактичного використання в якості радара артилерійської розвідки.

А в травні ми писали про те, як американські радари AN/TPQ-36 захищають ЗСУ від атак ворога. РЛС здатні одночасно захоплювати 99 цілей противника і досі активно використовуються армією США.