Стріляє влучніше та краще: українська САУ "Богдана" отримала нову модифікацію (фото, відео)

Українська самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана" отримала додаткову модифікацію у вигляді нового балістичного радару, який допомагає артсистемі здійснювати точніші ураження заданої цілі.

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Нову модифікацію було помічено в репортажі німецького видання Bild.

Журналісти знімали репортаж про навчання українських артилеристів з САУ "Богдана", а також розповідали про особливості використання та застосування цієї артилерійської системи.

Згодом спільнота NMFTE, яка займається висвітленням військової техніки та її застосування, повідомили, що один з підписників звернув увагу на коробочку біля гармати САУ. В спільноті підозрюють, що це може бути "радар для вимірювання початкової швидкості снаряда".

Мілітарі-канали помітили новий радар в САУ "Богдана" (скриншот з репортажа Bild)

Пізніше мілітарні портали припустили, що цим радаром може бути система 112L4, яку використовують для вимірювання початкової швидкості боєприпасу.

Саме систему 112L4 могли встановити у новій модифікації української САУ (фото: з відкритих джерел)

Фокус повідомляв, що ЗСУ мали відповідну систему радіолокаційного спостереження ще під час наступальної операції на півдні України у 2023 році. За даними порталу "Мілітарний", система у стаціонарному варіант може повертатися в азимутальній проєкції ± 180º, а за кутом місця від 0º ÷ 70º за допомогою механічного опорно-поворотного пристрою. Час розгортання система складає до 15 хвилин, а робоче місце оператора розташоване в безпечному місці, на відстані 50 м від виробу.

Що відомо про технічні характеристики радару

діапазон вимірюваних швидкостей: 50-2000 м/с;

калібр виявлених балістичних об'єктів: від 4.5 мм;

діапазон частот — Ka-band;

потужність сигналу — до 50 мВт;

діапазон швидкостей — 10-2000 м/с;

похибка вимірювання — 0,1-0,3%;

живлення — 12В;

вага — до 10 кг;

габарити — 250х170х130 мм.

Раніше стало відомо, які переваги "Богдани" відзначили українські військові. Серед основних плюсів були вказані швидкострільність системи і бронювання установки, завдяки чому вона витримала навіть атаку касетними боєприпасами противника.

Згодом повідомлялося, що САУ "Богдана" стала флагманом української артилерії. Українські артилеристи зауважують високу точність і маневреність вітчизняної самохідки, яка ефективно проявила себе в обороні та контрбатарейній боротьбі.