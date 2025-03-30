Стріляє влучніше та краще: українська САУ "Богдана" отримала нову модифікацію (фото, відео)
Українська самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана" отримала додаткову модифікацію у вигляді нового балістичного радару, який допомагає артсистемі здійснювати точніші ураження заданої цілі.
Нову модифікацію було помічено в репортажі німецького видання Bild.
Журналісти знімали репортаж про навчання українських артилеристів з САУ "Богдана", а також розповідали про особливості використання та застосування цієї артилерійської системи.
Згодом спільнота NMFTE, яка займається висвітленням військової техніки та її застосування, повідомили, що один з підписників звернув увагу на коробочку біля гармати САУ. В спільноті підозрюють, що це може бути "радар для вимірювання початкової швидкості снаряда".
Пізніше мілітарні портали припустили, що цим радаром може бути система 112L4, яку використовують для вимірювання початкової швидкості боєприпасу.
Фокус повідомляв, що ЗСУ мали відповідну систему радіолокаційного спостереження ще під час наступальної операції на півдні України у 2023 році. За даними порталу "Мілітарний", система у стаціонарному варіант може повертатися в азимутальній проєкції ± 180º, а за кутом місця від 0º ÷ 70º за допомогою механічного опорно-поворотного пристрою. Час розгортання система складає до 15 хвилин, а робоче місце оператора розташоване в безпечному місці, на відстані 50 м від виробу.
Що відомо про технічні характеристики радару
- діапазон вимірюваних швидкостей: 50-2000 м/с;
- калібр виявлених балістичних об'єктів: від 4.5 мм;
- діапазон частот — Ka-band;
- потужність сигналу — до 50 мВт;
- діапазон швидкостей — 10-2000 м/с;
- похибка вимірювання — 0,1-0,3%;
- живлення — 12В;
- вага — до 10 кг;
- габарити — 250х170х130 мм.
Раніше стало відомо, які переваги "Богдани" відзначили українські військові. Серед основних плюсів були вказані швидкострільність системи і бронювання установки, завдяки чому вона витримала навіть атаку касетними боєприпасами противника.
Згодом повідомлялося, що САУ "Богдана" стала флагманом української артилерії. Українські артилеристи зауважують високу точність і маневреність вітчизняної самохідки, яка ефективно проявила себе в обороні та контрбатарейній боротьбі.