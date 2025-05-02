Вдвое лучше PzH и Archer: сколько CAESAR потеряли ВСУ и почему так мало, — отчет

Франция исследовала работу самоходных артиллерийских установок CAESAR на войне в Украине и выяснила, что их потеряно меньше, чем других орудий, которые есть у украинской армии. Причина таких незначительных потерь — в особенностях конструкции. Кроме того, CAESAR сохранил вдвое большую боеготовность, чем PzH 2000 и Archer.

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О работе французских САУ CAESAR в ВСУ рассказали на портале Defense Express.

Defense Express обратил внимание на отчет, написанный комитетом национальной обороны и вооруженных сил парламента Франции. Отчет называется "Артиллерия в ключе нового стратегического контекста", написанный после 17 слушаний и пяти поездок в Украину и Польшу. Главная цель исследования — какое качество современной артиллерии Франции и готова ли она к испытаниям современной войны. Среди прочего, в отчете приводятся данные о количестве САУ CAESAR, потерянных во время боевых действий в Украине — это 10%. Точное количество не указывается, но на DE оценили потери. Если учесть, что на конец 2024 года ВСУ получили от Франции 78 установок, то потери — около 7 единиц, говорится в статье.

САУ CAESAR — детали

Авторы отчета отметили, что потери CAESAR — в 2-3 раза меньше, чем для других аналогичных систем (названия не указаны). Также есть объяснение, почему эта артустановка настолько "живучая":

используют шасси 6 на 6, то есть САУ меньше по размеру и ее легче замаскировать;

установку легко ремонтировать, поэтому ее в большем количестве случаев восстанавливают;

есть "аварийные системы", которые позволят быстро отойти с точки выстрела, чтобы не попасть под удар ВС РФ. Что это за "системы", комиссия не объяснила.

Также французы оценили боеготовность трех моделей САУ спустя пять месяцев активной работы на фронте:

боеготовность САУ CAESAR — 60%;

PzH 2000 — 32%;

Archer — 38%.

Выяснилось, что CAESAR превосходит аналоги вдвое: на портале уточнили, что такой результат — из-за "более простой конструкции и механизации зарядки".

Еще один вопрос — это степень износа стволов. В условиях российско-украинской войны САУ стреляют на максимальную дальность. При этом, по оценкам французов, пушка ежесуточно делает в среднем 60-90 выстрелов, и максимум — 150. Поэтому стволы быстрее выходят из строя и требуют замены: объемы замены в статье не указаны. На Defense Express написали, что французская промышленность не справляется с темпами выпуска новых стволов, которые бы заменили изношенные. Кроме того, заводы не смогли нарастить САУ, которые производятся ежемесячно — это 12 шт. (технологический цикл уменьшили с 30 до 15 месяцев), говорится в статье. Напомним, что производство САУ "Богдана" — 20-30 шт. в месяц.

Информационный отчет "Артиллерия в ключе нового стратегического контекста", о котором написали на DE, состоит из двух масштабных разделов. С полным текстом можно ознакомиться на портале французского парламента или послушать на YouTube.

Отметим, в декабре 2023 года украинские военные рассказали о недостатках, которые они видят в САУ CAESAR. По словам бойца 56 бригады ВСУ, установка все же слишком большая для условий современной войны, поэтому ее хорошо видят разведывательные дроны ВС РФ и попадают "Ланцеты".

Напоминаем, в апреле издание Le Monde рассказало о заявлении завода KNDS, которое отправляет 90% выпускаемых артиллерийских стволов в Украину.