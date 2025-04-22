Франция отправляет в Украину 90% производимых стволов для САУ Caesar

Французское оборонное объединение KNDS значительно увеличило объемы производства артиллерийских систем Caesar, подавляющее большинство которых — около 90% — предназначено для поставок в Украину.

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Об этом 20 апреля сообщило издание Le Monde.

Если до начала полномасштабного вторжения России в Украину заводы KNDS выпускали всего две САУ Caesar в месяц, то сегодня их количество выросло до шести, с амбициозными планами достичь 12 единиц ежемесячно к концу 2025 года. Кроме того, на предприятии в Ла-Шапель-Сент-Юрсен удвоены объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — к концу текущего года планируется выпустить до 100 тысяч боеприпасов.

В связи с наращиванием темпов производства предприятия KNDS расширили свой штат. Издание пишет, что с 2022 года компания приняла на работу 160 новых сотрудников, а на 2025 год запланирован прием еще 50 специалистов.

Французская колесная САУ Caesar Фото: Flickr

Поставки САУ Caesar в Украину

С начала полномасштабного вторжения РФ Франция активно поддерживает Украину артиллерийскими системами. В январе 2024 года министры обороны Франции и Украины, Себастьян Лекорню и Рустем Умеров, создали так называемую "артиллерийскую коалицию". В рамках инициативы предусматривается закупка 78 гаубиц Caesar для Вооруженных сил Украины.

В октябре Лекорню анонсировал выделение 300 млн евро из процентов по замороженным российским активам на закупку еще 12 таких установок. По словам Лекорню, эта мера позволит ускорить поставки и укрепить оборонные возможности Украины.

Напомним, в октябре 2024 сообщалось, что Силы обороны получили от Франции в общей сложности 67 колесных гаубиц Ceasar калибра 155-мм