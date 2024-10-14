Франция передала Украине 67 гаубиц Ceasar: только 5 уничтожены, 2 — повреждены

Из-за интенсивности боевых действий бронетехника некоторых подразделений получила повреждения. Но усилиями ремонтных бригад большую часть парка удалось сохранить в рабочем состоянии.

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Украина получила от Франции 67 колесных гаубиц Ceasar калибра 155-мм. Эти поставки — часть масштабной военной поддержки Украины со стороны западных стран, призванных помочь в противостоянии российской агрессии. Об этом 7 октября сообщалось в видеосюжете французской газеты Le Point.

Согласно данным французских журналистов, пять из этих гаубиц были уничтожены, и только две — повреждены во время текущей войны.

Высокая мобильность гаубицы Caesar не позволяет российским войскам использовать контрбатарейный огонь, таким образом украинские войска получили возможность применять тактику "стреляй и беги", которая повышает выживаемость и эффективность.

Гаубицы Caesar

Несмотря на некоторые потери, Caesar продолжает выполнять важную роль в оборонительной стратегии Украины

Помимо мобильности, Caesar — еще и точная и дальнобойная система. Ее 155-мм пушка может поражать цели на расстоянии до 40 км с помощью современных систем управления огнем. Это важная возможность при ударах по ключевой инфраструктуре противника, командным пунктам и маршрутам снабжения.

Caesar отличает высокая скорострельность — возможность выпускать до шести снарядов в минуту. Отсюда значительная огневая мощь во время боестолкновений. Одна из выдающихся особенностей гаубицы — быстрое развертывание и перемещение. Ее можно подготовить к стрельбе в течение 60 секунд после появления на позициях.

Важно

Производит САУ Caesar: французский оружейный концерн KNDS открыл первую "дочку" в Украине

Несмотря на потери, Caesar продолжает выполнять важную роль в оборонительной стратегии Украины. ВСУ успешно использовали эти системы в ряде ключевых сражений, где на первый план выходили мобильность и точность. Из-за интенсивности боевых действий бронетехника некоторых подразделений получили повреждения, но усилиями ремонтных бригад большую часть парка удалось сохранить в рабочем состоянии.

Напомним, что, по данным СМИ, Украина, возможно, опередила все страны Европы по производству САУ.