Стреляют на расстояние 40 км: Бельгия передаст Украине партию САУ Caesar

Как отметили в офисе министра обороны Бельгии, общая стоимость переданных Украине САУ Caesar составит 12 млн евро.

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Бельгия приобретет и передаст Украине три самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на офис министра обороны страны.

"Совет министров в ближайшее время рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех пушек Caesar на общую сумму 12 миллионов евро, сообщает офис министра обороны Людивин Дедондер", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что эти САУ Caesar произведены французской группой Nexter. Они имеют вид грузовиков, оснащенных пушками калибра 155 мм и способны стрелять шестью выстрелами в минуту на дальность до 40 км.

Авторы материала напомнили, что с февраля 2022 года Франция поставила 30 таких машин в Украину.

"Высокомобильные и быстрые, они позволяют артиллеристам вести огонь в направлении своей цели и немедленно отходить, чтобы не быть обнаруженными вражескими войсками и не пострадать от ответного огня", — отметили журналисты.

Передача Украине САУ Caesar происходит в рамках сформированной 18 января "артиллерийской" коалиции в поддержку ВСУ. В ней участвуют 25 стран, включая Бельгию.

Напомним, 1 октября французско-немецкий оружейный концерн KNDS, который производит САУ Caesar, сообщил, что открыл первое дочернее предприятие на территории Украины.

В этот же день издание Defense Express обнародовало материал, в котором говорится о том, что Украина, возможно, опередила все страны Европы по производству САУ.