Стріляють на відстань 40 км: Бельгія передасть Україні партію САУ Caesar

Як зазначили в офісі міністра оборони Бельгії, загальна вартість переданих Україні САУ Caesar становитиме 12 млн євро.

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Бельгія придбає та передасть Україні три самохідні артилерійські установки Caesar. Про це повідомив бельгійський телеканал RTBF із посиланням на офіс міністра оборони країни.

"Рада міністрів найближчим часом розгляне пропозицію про придбання і передачу Україні трьох гармат Caesar на загальну суму 12 мільйонів євро, повідомляє офіс міністра оборони Людівін Дедондер", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що ці САУ Caesar вироблені французькою групою Nexter. Вони мають вигляд вантажівок, оснащених гарматами калібру 155 мм та здатні стріляти шістьма пострілами на хвилину на дальність до 40 км.

Автори матеріалу нагадали, що з лютого 2022 року Франція поставила 30 таких машин в Україну.

"Високомобільні та швидкі, вони дозволяють артилеристам вести вогонь у напрямку своєї цілі і негайно відходити, щоб не бути виявленими ворожими військами і не постраждати від вогню у відповідь", — наголосили журналістьи.

Передача Україні САУ Caesar відбувається у рамках сформованої 18 січня "артилерійської" коаліції на підтримку ЗСУ. У ній беруть участь 25 країн, включно з Бельгією.

Нагадаємо, 1 жовтня французько-німецький збройний концерн KNDS, який виробляє САУ Caesar, повідомив, що відкрив перше дочірнє підприємство на території України.

У цей же день видання Defense Express оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Україна, можливо, випередила усі країни Європи з виробництва САУ.