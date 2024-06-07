САУ Caesar друкуватимуть на 3D-принтері: нові деталі угоди між Францією та Україною

Іноземні виробники зброї починають локалізувати свої заводи на території України, пояснили аналітики. Важливим також є те, що зброя ремонтуватиметься за пів сотні кілометрів від лінії фронту.

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Українське підприємство, яке спеціалізується на випуску двигунів, редукторів та нестандартного обладнання, уклало угоду з французькою компанією KNDS. Угода стосується ремонту самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Незабаром не буде потреби везти САУ за кордон, щоб відновити та відремонтувати. Про деталі угоди розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти звернули увагу на заяву французьких ЗМІ, які оголосили про домовленості між Україною та Францією 7 червня. Як з'ясувалось, підприємці двох країн підписали відразу два документи, які назвали не угодами, а "листами про наміри". Невідомо, коли "наміри" будуть втілені у життя — ніякі терміни не вказані.

На порталі навели інформацію французької телемережі новин BFM TV, яка розповіла про зміст листів і навіть вказала назву української компанії із Запоріжжя, яка цим займатиметься.

У першому листі про наміри ідеться про створення сервісного центру з ремонту САУ Caesar в Україні.

У другому — про надання технології 3D-друку запасних частин.

"Важливо, щоб запчастини були на українській землі та щоб була можливість підвезти вивезти до поля бою", — навели журналісти слова міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Також журналісти написали, що Україна отримала ліцензію на виробництво снарядів калібру 155 мм. Жодних подробиць угоди не наведено: ні коли перші снаряди почнуть випускатись, ні обсяги виробництва, ні місцевість, де будуть заводи (в Україні чи за межами).

Експерти Defense Express пояснили, чому "листи про наміри" важливі:

ЗСУ використовують велику кількість зброї західного виробництва — для неї потрібні снаряди 155 мм і потужності для ремонту, розташовані не на відстані тисяч кілометрів;

домовленості можуть стати першим кроком до того, щоб виробники зброї локалізували свої потужності на території України.

Також на порталі навели зображення "розумного" боєприпасу KATANA, який виробляється на заводах KNDS.

Снаряд KATANA успішно випробували у 2020-21 рр., раніше писав "Мілітарний". Він летить по балістичній траєкторії, але є можливість його "доводити" на ціль. Дальність — 30 км, але планують довести до 60 км. Першу партію таких засобів ураження планували відвантажити першим замовникам у 2023 році. Невідомо, чи такий снаряд постався в Україну.

Зазначимо, у грудні 2023 року Фокус писав про новітню розробку французьких зброярів для САУ Caesar. Військові експерти пояснили, що артустановка буде використовувати технологію "штучного інтелекту", яка допоможе зменшити витрати снарядів утричі.

Нагадуємо, 6 червня стало відомо про обіцянку Франції надіслати в Україну неназвану кількість бойових літаків Mirage 2000-5. Також президент Франції Емманюель Макрон пояснив президенту України Володимиру Зеленському, чи дійсно він планує відправити військових інструкторів для навчання ЗСУ.