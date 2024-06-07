Виробник САУ Caesar хоче відкрити філію в Україні, — Le Figaro

За словами журналістів, нове підприємство вироблятиме військову техніку і боєприпаси на території України.

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Франко-німецька компанія KNDS, яка займається виробництвом Самохідних артилерійських установок Caesar, створює свою філію на території України. Офіційне оформлення почалося 7 червня. Про це повідомляє видання Le Figaro.

За словами журналістів, KNDS — один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи і танки.

Щодо нового підприємства, то воно, як повідомляється, вироблятиме військову техніку і боєприпаси на території України.

Видання пише, що президент України Володимир Зеленський і глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі поруч із Парижем.

Що таке САУ Caesar

Французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Раніше повідомлялося, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5. Українська армія зможе виконувати три з чотирьох типів завдань на французькому винищувачі Mirage 2000-5. Він має радар на більш ніж 100 км і сучасне ракетне озброєння.

Крім того, Франція і Велика Британія могли дозволити бити по аеродромах Курська і Бєлгорода. Неназваний офіцер Повітряних сил ЗСУ впевнений, що Україні дозволено застосувати Storm Shadow і SCALP по російській території. Офіційних прямих підтверджень такого дозволу від західних урядів не надійшло.