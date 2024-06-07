Производитель САУ Caesar хочет открыть филиал в Украине, — Le Figaro

По словам журналистов, новое предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на территории Украины.

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Франко-немецкая компания KNDS, которая занимается производством Самоходных артиллерийских установок Caesar, создает свой филиал на территории Украины. Официальное оформление началось 7 июня. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По словам журналистов, KNDS — один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы и танки.

Что касается нового предприятия, то оно, как сообщается, будет производить военную технику и боеприпасы на территории Украины.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале рядом с Парижем.

Что такое САУ Caesar

Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Украинская армия сможет выполнять три из четырех типов задач на французском истребителе Mirage 2000-5. Он имеет радар на более чем 100 км и современное ракетное вооружение.

Кроме того, Франция и Великобритания могли разрешить бить по аэродромам Курска и Белгорода. Неназванный офицер Воздушных сил ВСУ уверен, что Украине разрешено применить Storm Shadow и SCALP по российской территории. Официальных прямых подтверждений такого разрешения от западных правительств не поступило.