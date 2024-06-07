САУ Caesar будут печатать на 3D-принтере: новые детали соглашения между Францией и Украиной

Иностранные производители оружия начинают локализовать свои заводы на территории Украины, объяснили аналитики. Важным также является то, что оружие будет ремонтироваться за полсотни километров от линии фронта.

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Украинское предприятие, которое специализируется на выпуске двигателей, редукторов и нестандартного оборудования, заключило соглашение с французской компанией KNDS. Соглашение касается ремонта самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Вскоре не будет необходимости везти САУ за границу, чтобы восстановить и отремонтировать. О деталях соглашения рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты обратили внимание на заявление французских СМИ, которые объявили о договоренностях между Украиной и Францией 7 июня. Как выяснилось, предприниматели двух стран подписали сразу два документа, которые назвали не соглашениями, а "письмами о намерениях". Неизвестно, когда "намерения" будут воплощены в жизнь — никакие сроки не указаны.

На портале привели информацию французской новостной телесети BFM TV, рассказавшей о содержании писем и даже указала название украинской компании из Запорожья, которая будет этим заниматься.

В первом письме о намерениях говорится о создании сервисного центра по ремонту САУ Caesar в Украине.

Во втором — о предоставлении технологии 3D-печати запасных частей.

"Важно, чтобы запчасти были на украинской земле и чтобы была возможность подвезти вывезти к полю боя", — привели журналисты слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Также журналисты написали, что Украина получила лицензию на производство снарядов калибра 155 мм. Никаких подробностей соглашения не приведено: ни когда первые снаряды начнут выпускаться, ни объемы производства, ни местность, где будут заводы (в Украине или за пределами).

Эксперты Defense Express объяснили, почему "письма о намерениях" важны:

ВСУ используют большое количество оружия западного производства — для него нужны снаряды 155 мм и мощности для ремонта, расположенные не на расстоянии тысяч километров;

договоренности могут стать первым шагом к тому, чтобы производители оружия локализовали свои мощности на территории Украины.

Также на портале привели изображение "умного" боеприпаса KATANA, который производится на заводах KNDS.

Снаряд KATANA успешно испытали в 2020-21 гг., ранее писал "Милитарный". Он летит по баллистической траектории, но есть возможность его "доводить" на цель. Дальность — 30 км, но планируют довести до 60 км. Первую партию таких средств поражения планировали отгрузить первым заказчикам в 2023 году. Неизвестно, поставлялся ли такой снаряд в Украину.

Отметим, в декабре 2023 года Фокус писал о новейшей разработке французских оружейников для САУ Caesar. Военные эксперты пояснили, что артустановка будет использовать технологию "искусственного интеллекта", которая поможет уменьшить расход снарядов в три раза.

Напоминаем, 6 июня стало известно об обещании Франции отправить в Украину неназванное количество боевых самолетов Mirage 2000-5. Также президент Франции Эммануэль Макрон объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, действительно ли он планирует отправить военных инструкторов для обучения ВСУ.