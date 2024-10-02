Украина, возможно, опередила все страны Европы по производству САУ, — Defense Express

Крупнейшим производителем САУ в Европе является французский Nexter, выпускающий Caesar. Его производственная мощность весной составляла 6 единиц в месяц.

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Стандартный темп производства самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана" составляет 15 единиц в месяц. В пиковые нагрузки с конвейера "Краматорского завода тяжелого станкостроения" выходит до 20 гаубиц в месяц, то есть 180-240 в год, пишет издание Defense Express.

В Европе крупнейшим производителем САУ является французская компания Nexter, которая выпускает Caesar. Его производственная мощность в апреле составляла 6 единиц в месяц.

Также среди европейских производителей: чешская компания Excalibur Army с колесными САУ Dana 2 и Dita, словацкая Konštrukta-Defence с Zuzana 2 и немецкая KNDS, которая производит гусеничные PzH-2000.

Возможности производства указанных САУ не разглашались, отмечает издание, которое взамен приводит показатели поставок.

Например, пишет Defense Express, согласно контракту, заключенному в 2023 году, 10 единиц PzH-2000 для Бундесвера будут изготавливаться до 2026 года.

Для Украины Zuzana 2 заказывалась в общем количестве 24 единицы. В рамках заказа от июня 2022 года на 8 единиц от Дании и в октябре 2022 года — от Дании, Норвегии и Германии в количестве 16 единиц. По второму контракту передача первых двух САУ состоялась в июле 2023 года, а по состоянию на май 2024 года контракт еще был в стадии выполнения. При этом еще выполняется контракт от 2018 года и со словацкой армией на 25 единиц.

Дана 2 PzH-2000 DITA Цезарь Зузана 2

Еще до начала полномасштабной войны Украина заказала у Excalibur Army 26 единиц САУ Dana-M2. В январе 2024-го Прага включила всю заказанную военную технику в перечень полученного Украиной вооружения, хотя, как считают в издании, их поставки могли завершиться раньше.

Имеющийся портфель заказов Dita состоит из 70 единиц для Азербайджана и 9 единиц по заказу от Нидерландов в феврале 2024 года на нужды ВСУ. Впрочем, сроки поставок не разглашались.

Учитывая закрытость этих данных, со 100% уверенностью невозможно говорить, что Украина опередила все страны ЕС в производстве САУ. Но очень похоже, отмечают в Defense Express, что дела обстоят именно таким образом.

Напомним, 1 октября на втором Международном форуме оборонных индустрий президент Владимир Зеленский сообщил, что за месяц в Украине изготавливается около 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Также напомним, что САУ "Богдана" выдержала удар российского "Ланцета". Случай произошел в мае в Сумской области.