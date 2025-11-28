Саратовський НПЗ та аеродром в Криму: уночі дрони СБС завдали далекобійних ударів (відео)

Українські військові 1 окремого Центру Сил безпілотних операцій та підрозділу Графа Сил Безпілотних Систем в ніч на 28 листопада атакували низку об'єктів на території РФ та на окупованих Росією територіях України.

Зокрема під атакою був Саратовський нафтопереробний завод, а також аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Саратівський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, наголосили в Генштабі.

Було зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

Крім того, під ударом Сил безпілотних систем опинилося місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим).

Відео дня

Спочатку українські військові "розчистили" шлях для атаки — попередньо, там уражено декілька об'єктів ППО, зокрема, "Панцир-С1" та "ТОР-М2". Після подавлення засобів ППО було знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост".

Також під удар українських дронів потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника. Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі повідомили і про ураження зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на окупованих територіях Донбасу.

У той же час командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що впродовж ночі СБС було відпрацьовано 10 обʼєктів критичної, військової та енергетичної інфраструктури окупанта "з необмеженою географією".

"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними. І все це з рухом у напрямку до цілковитої темряви, холодної зимньої та тривалої. Блекі-блекі на болотах- то не страшно, хробачелли", — написав "Мадяр".

Командувач СБС повідомив і про те, що високовольтні підстанції-"пʼятисотки" зазбоїли в ніч на 28 листопада від Луганська до Ростовської області.

Крім того, під ударом могла опинитися і ТЕЦ в Криму — Telegram-канал "Крымский ветер" пише про пожар на підприємстві "Йодобром", яке розташоване в 250 метрів від Сакської ТЕЦ.

Там зазначили, що вночі поблизу ТЕЦ лунали вибухи, а також було чутно стрілянину зі зброї.

Нагадаємо, що вночі мешканці Саратова повідомили про близько десятка потужних вибухів у місті. Зокрема, вибухало біля аердрому "Енгельс".

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що ЗС РФ попри пожежі на вибухи на авіабазі "Енгельс-2" під Саратовом, готуються до нового удару по Україні.

У ніч на 25 листопада російський Таганрог опинився під масованою атакою безпілотників. Вибухи лунали в районі місцевого авіазаводу.

Згодом у Генштабі підтвердили удар, зазначивши, що під ударом опинився завод ім. Берієва, на якому урадили експериментальний літак А-60. Також у цехах підприємства могли перебувати шість бомбардувальників Ту-95МС та літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50.