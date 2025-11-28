Мирний план Трампа — це найкращий вихід для України, — Politico

Експерт Politico Europe Джеймі Деттмер вважає, попри героїзм, Україна навряд чи вийде із зими 2025/2026 сильнішою та краще підготовленою до викликів.

На думку Деттмера, на цей час мало сподівань, що Україна зможе переломити ситуацію на свою користь. Насправді вона може опинитися у значно слабшому становищі — на полі бою, на внутрішньому фронті та в політичній сфері. Про це він розповів у своїй колонці для Politico Europe.

Фактично, коли Україна намагається пройти крізь суперечливий "мирний" план Трампа, це може бути найкраще, на що вона може розраховувати — або принаймні варіант, який не вимагатиме відступу з територій на сході країни, які вона змогла утримати, вважає Деттмер.

Редактор додає, що Україна також вичерпує свої фінансові ресурси. Важко уявити, що Європа, яка потопає в боргах, надасть Києву 250 мільярдів доларів готівкою та зброєю, необхідних для продовження боротьби ще чотири роки — і це на додаток до 140 мільярдів доларів репараційного кредиту, який може бути наданий, якщо Бельгія зніме вето на використання заморожених активів Росії, що знаходяться в Брюсселі.

Якщо цього ще недостатньо, Україна опинилася в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який охоплює близьких до президента України Володимира Зеленського осіб, підриваючи довіру як союзників, так і самих українців. Це також дає адміністрації президента США Дональда Трампа та руху MAGA аргументи на користь того, що Вашингтону слід припинити підтримку України.

І тепер, звісно, Києву доводиться справлятися з суперечливими американськими зусиллями завершити війну з Росією.

Але попри повідомлення про те, що спеціальний представник Трампа Стів Віткофф навчав високопоставленого помічника Кремля Юрія Ушакова, як російський президент Путін повинен розмовляти з Трампом — доопрацьована 19-пунктна версія мирного плану може бути найкращим, на що Україна може реально сподіватися, навіть попри те, що вона значною мірою сприяє Росії.

"Як вже зазначалося в цій колонці, перемога України завжди була малоймовірною — якщо під перемогою розуміти відновлення кордонів країни 1991 року та членство в НАТО. Це не провина України, а скоріше західних союзників Києва, які ніколи не були далекоглядними чи практичними у своєму мисленні, не кажучи вже про готовність зробити все необхідне, щоб перемогти реваншизм Росії та повалити режим Путіна, який не зважає навіть на втрати власних військ", — пояснює Деттмер.

Попри свою гучну риторику, на жодному етапі війни союзники України не домовилися про чіткі цілі війни. Дехто наполягав на проведенні обговорень, серед них колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який був стурбований розбіжністю між заявами Заходу та тим, що США і Європа насправді готові зробити й дати. Але ця дискусія так і не відбулася через побоювання, що вона роз'єднає союзників.

На думку колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, попри всі заяви про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, Захід так і не зрозумів важливості та наслідків війни.

"Неможливо виграти війну, коли Росія чітко знає свою стратегічну мету в усіх деталях; коли Україна знає свою стратегічну мету в усіх деталях; але коли Захід, без якого Україна не може перемогти, не знає, за що бореться. Це і є справжня трагедія цієї війни", — сказав він минулого року.

Редактор вважає, що обговорюваний зараз 19-пунктний план, звичайно, є покращенням порівняно з початковим 28-пунктним планом, проте він все одно є потворним і ганебним. Але саме так і буває, коли протягом десятиліть знищувати військові сили та виробництво озброєння, не встановлювати чітких меж і не ставити важких запитань перед тим, як давати великі обіцянки.

Для України така невдала угода, яка залишає її зі слабкими гарантіями безпеки, без 20 відсотків території та забороняє їй вступати до НАТО, матиме серйозні внутрішні наслідки й високу ймовірність громадянської війни. Неважко передбачити, як можуть відреагувати армія та її ветерани. Багато з них сприймуть це як удар у спину, як зраду, що викликає лють і потребує покарання.

"Це також означатиме винагороду за жорстокість Путіна та відсутність справжньої відповідальності за звірства його армії або незаконні, огидні депортації з окупованих частин України до Росії. І, без сумніву, це додасть впевненості осі авторитарних лідерів", — підсумував Деттмер.

