"План капітуляції": бійці ЗСУ не вийдуть із Донбасу, навіть якщо буде наказ, — NBC

Українські військовослужбовці різко розкритикували початковий варіант мирного плану, підтриманого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає масштабні поступки Росії, зокрема, в питанні територій. В інтерв'ю західним журналістам бійці ЗСУ розповіли, що "мирний план" — просто капітуляція України.

Згідно з опублікованим 28-пунктним проєктом, Україна має фактично визнати контроль Росії над Донбасом. Однак для українських захисників, які роками утримують позиції під безперервним вогнем, подібні пропозиції звучать як пряма здача територій. Про це йдеться в репортажі NBC News.

Старший сержант Сил безпілотних систем Володимир Ржавський, який служить недалеко від Покровська — ключового логістичного вузла, що зазнає жорсткого тиску російських військ уже 18 місяців, — каже, що мирний план у поточному вигляді абсолютно неприйнятний.

"Це не план. Це справжня капітуляція. Тут немає про що обговорювати. Я проти того, щоб здавати ті частини Донецької області, які ми ще утримуємо. Звичайно, для мене це болюче питання, тому що все це відбувається на моїй батьківщині", — сказав боєць.

Після закінчення війни він планує відновити підірване за роки війни здоров'я і зайнятися вихованням двох синів, однак насамперед хотів би почути від військового керівництва чітке пояснення, чому українська армія має залишити позиції, які вона все ще утримує, зокрема в його рідному Донецьку.

"Якщо це відбудеться без пояснень, то не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати", — наголосив Ржавський.

Фронт не посипався

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначає, що ситуація на фронті дійсно складна, але не критична, і говорити про необхідність термінових поступок передчасно.

Він підкреслює: Росія заплатить величезну ціну за спробу далі просуватися на захід. При цьому він відкидає аргумент Москви — укладати угоди зараз, бо наступні пропозиції будуть гіршими, а втрачених територій буде більше.

"Набагато гірше, коли ми йдемо на односторонні поступки і йдемо з Донецької області, але Росія зберігає потенціал і тепер може загрожувати сусіднім регіонам", — сказав він.

Лейтенант спецпідрозділів Олександр, який служить на півдні, також відкидає ключові пункти плану. Особливо — обмеження чисельності української армії 600 000 осіб і відмову від територій.

"Ніхто не піде на поступки щодо територій, тому що це наша земля, і ми будемо тут стояти. Я не буду спекулювати на тому, як люди вчинять, якщо надійде наказ піти, але очевидно, що це не буде сприйнято позитивно", — каже офіцер.

Він зазначає, що росіяни знімають частини з півдня заради штурму Донбасу — і поступки тут не тільки деморалізують війська, а й стратегічно підірвуть оборону.

Що кажуть ветерани

58-річний ветеран Олег Зонтов, який воює з 2014 року, вважає сам факт обговорення мирного плану позитивним, але попереджає: відмова від Донецька викличе хвилю обурення.

"Сьогодні перемога, ймовірно, означала б зупинку ворога на його нинішніх позиціях і утримання його на цих позиціях", — вважає боєць.

За його словами, поступка Донецька "стане вкрай спірним рішенням" і зустріне опір армії.

Лейтенант ЗСУ Дмитро Мельник Фото: NBC News

Ще один військовослужбовець 46-річний лейтенант Дмитро Мельник вважає, що війна виснажує ресурси і людей, а ЗСУ стикаються з труднощами мобілізації та зростанням випадків дезертирства. Однак "мирний план" для нього виглядає капітуляцією України.

"На початку війни ми були налаштовані рішуче, але тепер усе змінилося. Звичайно, я не зупинюся, поки війна не закінчиться, але моя душа розривається на частини", — зізнався офіцер.

Нагадаємо, аналітик видання Politico Europe Джеймі Деттмер вважає, що попри героїзм бійців, Україна навряд чи зможе переломити ситуацію на свою користь до кінця зими 2026 року. Насправді країна може опинитися в значно слабшому становищі, як на полі бою, так і на внутрішньому фронті та в політичній сфері.