Удар по авиаремонтному заводу в Таганроге: самое интересное стояло в ангарах, — ВМС (видео)

Ночью на 29 ноября Силы обороны атаковали авиаремонтный завод в российском городе Таганрог. В Военно-морских силах ВСУ подчеркнули, что удары по объекту уже стали систематическими, и в этот раз были поражены ангары с самолетами.

Силы обороны продолжают работать над снижением военно-экономического потенциала РФ. Ночью на 29 ноября был нанесен ряд ударов, в том числе по мощностям завода "ТАНТК им. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил.

На этом заводе россияне модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолеты ДРЛВ А-50. В Генштабе сообщали о пожаре в цехе по ремонту Ту-95.

30 ноября в комментарии "Еспресо" представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что атака была осуществлена с помощью ракет типа "Нептун".

"К примеру, уничтожение авиаремонтного завода РФ в Таганроге. Произошло это 29 ноября ночью, когда "Нептуны" ВМС Украины попали в ангары с самолетами на этом заводе", — отметил он.

Відео дня

Военный напомнил, что ранее на территории этого же завода горел самолет А-50. Он подчеркнул, что удары по нему уже приобретают систематический характер.

"Впрочем, то, что стояло на внешних площадках не так интересно, как то, что было в ангарах, ведь там точно были самолеты в работе", — добавил Плетенчук.

Напомним, ночью на 29 ноября также был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. В соцсетях информировали о масштабном пожаре на территории предприятия и взрывах, которые продолжались более часа.

Ранее, ночью на 28 ноября, украинские военные ударили по ряду объектов на временно оккупированных территориях и в России. В частности, целями атаки стали аэродром "Саки" и Саратовский НПЗ.