Удар по авіаремонтному заводу у Таганрозі: найцікавіше стояло в ангарах, – ВМС (відео)

Вночі на 29 листопада Сили оборони атакували авіаремонтний завод у російському місті Таганрог. У Військово-морських силах ЗСУ підкреслили, що удари по об'єкту вже стали систематичними, і цього разу були уражені ангари з літаками.

Сили оборони продовжують працювати над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ. Вночі на 29 листопада було завдано низку ударів, в тому числі по потужностях заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва". Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил.

На цьому заводі росіяни модернізують стратегічні бомбардувальники Ту-95 та літаки ДРЛВ А-50. У Генштабі повідомляли про пожежу в цеху з ремонту Ту-95.

30 листопада у коментарі "Еспресо" речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що атака була здійснена за допомогою ракет типу "Нептун".

"До прикладу, знищення авіаремонтного заводу РФ у Таганрозі. Відбулось це 29 листопада вночі, коли "Нептуни" ВМС України поцілили в ангари з літаками на цьому заводі", — зазначив він.

Військовий нагадав, що раніше на території цього ж заводу горів літак А-50. Він підкреслив, що удари по ньому вже набувають систематичного характеру.

"Втім, те, що стояло на зовнішніх майданчиках не так цікаво, як те, що було в ангарах, адже, там точно були літаки в роботі", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, вночі на 29 листопада також був атакований Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ. У соцмережах інформували про масштабну пожежу на території підприємства і вибухи, які тривали понад годину.

Раніше, вночі на 28 листопада, українські військові вдарили по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Зокрема, цілями атаки стали аеродром "Саки" та Саратівський НПЗ.