Про це давно просили командири: як зміниться система розподілу у бойових бригадах, — ОП

Генеральний штаб ЗСУ спільно з Офісом президента готує варіанти нової системи розподілу особового складу, які представлять лідеру Володимиру Зеленському вже на наступній Ставці. Заступник керівника ОП Павло Паліса розповів, що про зміни вже давно просили військові, і головна його мета — позбутись "хаосу ручних рішень".

В Україні готують нові принципи розподілу людей між бойовими бригадами. 30 листопада Паліса повідомив, що обговорював це з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

"Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання", — пояснив він.

Заступник керівника ОП зазначив, нині є багато бригад, які вже мають спроможності для навчання новобранців. Зокрема, йдеться про інструкторів і матеріальну базу. Однак їх потрібно буде підсилювати, щоб людей могли вчасно приймати та якісно готувати. Там, де навчальних можливостей ще немає, їх будуть створювати.

"Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри", — підкреслив Паліса.

Він підтвердив, що попереду — перехідний період. Однак, зі слів посадовця, рішення "назріло давно" і командири про це говорять постійно.

"За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", — передав заступник керівника ОП.

Він додав, що домовився з Гнатовим про проведення спільної наради протягом тижня, під час якої узгодять цифри, механізми та етапи впровадження. Вже на наступну Ставку варіанти рішень подадуть на розгляд президента. У пріоритеті керівництва — щоб рішення справді допомагало воїнам і новобранцям.

