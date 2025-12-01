Пенсіонер вдарив працівника ТЦК кулаком в обличчя: як його покарав суд

Працівник ТЦК разом з колегами перевіряв документи громадян, коли між ними і військовозобов'язаним зав'язався конфлікт. У суперечку вирішив втрутитись перехожий, який вдарив військового кулаком у ніс.

Інцидент стався 31 травня у місті Стрий. Співробітники військкомату були вдягнені у форму та пересувалися на автомобілі Hyundai. Деталями справи поділились 30 листопада у "Zaxid.Net".

Приблизно о 18:00 військовослужбовці перебували поблизу гаражного кооперативу "Автомобіліст 1" на вулиці Січових Стрільців. Під час перевірки документів між ними та військовозобов’язаним стався конфлікт.

Перехожий Петро Фединець, який виявився місцевим пенсіонером і співробітником Угерського відділення ремонту обладнання АТ "Укртрансгаз", вирішив втрутитися. Коли працівник ТЦК сів у службову машину, він підійшов і вдарив його кулаком у ніс.

У військового лишилися сінці, тілесне ушкодження визначили як легке. Пенсіонера звинуватили у побитті службової особи під час виконання ним мобілізаційних завдань.

Фединець визнав свою провину та розкаявся. За скоєне йому призначили три роки ув'язнення, але звільнили від покарання, замінивши його на умовне з одним роком іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.

