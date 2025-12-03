Після двох невдалих спроб: комік "Ліги сміху" Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ, — ЗМІ

Український гуморист, блогер і стрімер Кирило Ганін долучився до лав ЗСУ. Дві його попередні спроби від початку повномасштабного вторгнення РФ були невдалими — в ТЦК відмовляли йому в мобілізації.

Про мобілізацію зірки "Ліги сміху" Кирила Ганіна повідомило 2 грудня видання "Коментарі Україна". За словами журналістів, артиста доставили до Святошинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Повідомляється, що Ганін пройшов військово-лікарську комісію та всі необхідні перевірки і був відібраний до однієї з бойових бригад ЗСУ.

Журналісти нагадали, що раніше комік розповідав про дві невдалі спроби мобілізуватися. Вперше він звернувся до ТЦК на п'ятий день повномасштабної війни, проте його заявку відхилили та порадили повертатися додому. Вдруге він спробував доєднатися до ЗСУ, коли почав активно проводити стріми на підтримку українського війська, проте йому порадили продовжувати приносити армії користь інформаційною підтримкою. При цьому Ганін не приховував, що не має бронювання та готовий нести військову службу, якщо його призовуть.

На момент публікації новини Кирило Ганін не коментував мобілізацію особисто.

Хто такий Кирило Ганін

Український актор, комік, блогер Кирило Ганін народився у Києві. У проєкті "Ліга сміху" він був капітаном команди "НОС". Також Ганін відомий за участю в проєктах "#ЯЖЕБАТЬ", "Громада", "СуперКопи", "Великі Вуйки 2", "Танька і Володька", "Одного разу під Полтавою", "Волонтери" та "Прикордонники".

Під час виступу команди "Фам Фаталь" в "Лізі сміху" за участю Кирила Ганіна прозвучала фраза: "Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі". В інтерв'ю Маші Єфросиніній від 3 вересня комік зазначив, що жарт озвучував не він, однак засудив чоловіків, які під час війни намагаються втекти з України.

"Тіпи, які втікали з країни через Тису, ви дорослі люди, у вас в голові є мізки. І якщо ваші мізки додумалися лише до того, щоб втонути у річці… ну, вибачте, це ж факт", — сказав артист.

Також в інтерв'ю Єфросиніній Ганін розповів про конфліктні стосунки з Настею Ткаченко. Він зізнався, що йому важко взаємодіяти з гумористкою і в кадрі, і в житті.