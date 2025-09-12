Жарт про ухилянтів в Тисі: комік Кирило Ганін висміяв чоловіків, які намагались втекти з країни

Український блогер, комік та стрімер Кирило Ганін висловився на тему гумору, який стосується загиблих під час спроб нелегально залишити країну. Йдеться про жарт про ухилянтів, які намагались переплисти Тису, який його команда озвучувала у шоу.

Інтерв’юерка Маша Єфросиніна нагадала йому про резонансний виступ команди "Фам Фаталь", де пролунала фраза: "Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі". Ганін відповів під час інтерв’ю у Маші, що цей жарт йому не належить і навіть озвучував його не він.

"Тіпи, які втікали з країни через Тису, ви дорослі люди, у вас в голові є мізки. І якщо ваші мізки додумалися лише до того, щоб втонути у річці… ну, вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту?" — сказав комік.

Гуморист схарактеризував такий вибір як "найбільш тупий, який можна зробити", наголосивши, що відповідальність краще приймати на себе:

"Зрозуміло, що на війні всім страшно. Але зараз ми живемо в такий час, що, де б в України ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Тому боятися цього — дивно. А настільки сильно цього боятися… Як на мене, в голові щось не так. Так, тіпи вирішили поплисти через річку, тіпи там втонули. Це їх свідомий вибір. Ну, окей. Я що, не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти", — заявив Ганін.

Коли Єфросиніна зауважила, що у загиблих залишилися рідні, він відповів, що саме близькі мали б відмовити їх від подібних дій.

