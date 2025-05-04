"Можемо спати з іншими": Ганін розповів про особливості своїх стосунків з коханою (відео)
Гуморист та актор Кирило Ганін заявив, що разом зі своєю дівчиною Катериною практикують вільні стосунки, а секс з третьою особою не вважають зрадою.
Про це Ганін заявив в коментарі програмі "Ближче до зірок".
"Ми ж можемо спати з іншими людьми. Для нас просто секс з іншою людиною — це не зрада. Зрада, коли ти починаєш про це брехати", — сказав Ганін.
За його словами, у них з Катериною все прозоро й чудово, а нових дівчат Кирило нібито одразу попереджає про те, що він у вільних стосунках.
"Я інколи знайомлюся з іншими дівчатами й одразу про це їм кажу: "У мене є дівчина, ми живемо душа в душу і любимо одне одного. Якщо ти хочеш провести час зі мною — давай, але знай про ось це", — пояснив Ганін.
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