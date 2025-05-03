Скандальний син Ніколаса Кейджа вчетверте одружився, деталі (фото)
Син американського актора Ніколаса Кейджа, Вестон Кейдж, одружився вчетверте. Його дружиною стала дівчина на імʼя Дженніфер Алексі Кантер.
Кадрами з весілля наречений поділився в соцмережах.
Як повідомляє Daily Mail, закохані зіграли весілля в колі лише найближчих людей. А від заручин до шлюбу минуло менше двох місяців. Церемонія відбулася 25 квітня в одному з готелів у Беверлі-Гіллз, США.
Тим часом Вестон показав кілька знімків з обраницею підписникам в Instagram.
"Маю невимовну честь оголосити, що я одружений зі своєю спорідненою душею, як і було задумано Творцем від самого початку. Я люблю тебе, Дженніфер, більше, ніж коли-небудь любив чоловік. Я завжди оберігатиму тебе та наш беззаперечно Богом благословенний шлюб будь-якою ціною. Це — найбільше диво мого життя, адже щоразу, коли я дивлюся в твої неймовірно прекрасні очі, я бачу сенс свого народження і саму божественність. Наші мрії — це мрії Бога для світу. Життя починається зараз. Настав час піднесення", — написав музикант.
Сам Ніколас відвідав церемонію одруження сина.
Зазначимо, що Вестон Кейдж уже тричі ходив під вінець. Першою невісткою Ніколаса Кейджа стала співачка Ніккі Вільямс. У 2012 пара оголосила про розлучення, звинувативши одне одного в домашньому насильстві. Згодом артист уклав офіційний союз з кінопродюсеркою Даніель Кейдж. У них народилися сини Лусіан та Сорін. У 2016 пара розлучилась.
Втретє син Ніколаса Кейджа одружився з ріелторкою Гілою Аронян, від якого народилися дві доньки-близнючки — Сайрес та Веніс. Втім, і цей союз розпався.
Син Ніколаса Кейджа напав на власну матір
Крістіна Фултон заявила, що 28 квітня 2024 року син ледь не позбавив її життя. Жінка стверджувала, що вона кинулася в його квартиру після того, як хтось подзвонив їй і сказав, що Вестон підпалив житло.
Коли жінка увійшла всередину, її син був у "маніакальній люті". Почувши звук машини і стукіт біля воріт, він "зірвався". Побачивши матір, підсудний схопив її за волосся, штовхнув на підлогу ліфта і навалився на неї, почавши душити жінку всією своєю вагою.
Вестона заарештували, а згодом направили до психіатрів.
Адвокат Кейджа-молодшого Майкл А. Голдштейн, який запросив у суду реабілітацію для свого клієнта, заявив, що Вестон пройшов інтенсивне стаціонарне та амбулаторне лікування після інциденту 28 квітня 2024 року.
Нагадаємо, тим часом сам Ніколас Кейдж одружений з молодшою на 30 років Ріко Шибаті. Пара час від часу разом виходить у світ.
Також Фокус писав про плани Ніколаса Кейджа покинути галузь кіно. Актор упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.