Скандальний син Ніколаса Кейджа вчетверте одружився, деталі (фото)

Син американського актора Ніколаса Кейджа, Вестон Кейдж, одружився вчетверте. Його дружиною стала дівчина на імʼя Дженніфер Алексі Кантер.

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Кадрами з весілля наречений поділився в соцмережах.

Як повідомляє Daily Mail, закохані зіграли весілля в колі лише найближчих людей. А від заручин до шлюбу минуло менше двох місяців. Церемонія відбулася 25 квітня в одному з готелів у Беверлі-Гіллз, США.

Тим часом Вестон показав кілька знімків з обраницею підписникам в Instagram.

"Маю невимовну честь оголосити, що я одружений зі своєю спорідненою душею, як і було задумано Творцем від самого початку. Я люблю тебе, Дженніфер, більше, ніж коли-небудь любив чоловік. Я завжди оберігатиму тебе та наш беззаперечно Богом благословенний шлюб будь-якою ціною. Це — найбільше диво мого життя, адже щоразу, коли я дивлюся в твої неймовірно прекрасні очі, я бачу сенс свого народження і саму божественність. Наші мрії — це мрії Бога для світу. Життя починається зараз. Настав час піднесення", — написав музикант.

Вестон Кейдж та Дженніфер Алексі Кантер

Сам Ніколас відвідав церемонію одруження сина.

Зазначимо, що Вестон Кейдж уже тричі ходив під вінець. Першою невісткою Ніколаса Кейджа стала співачка Ніккі Вільямс. У 2012 пара оголосила про розлучення, звинувативши одне одного в домашньому насильстві. Згодом артист уклав офіційний союз з кінопродюсеркою Даніель Кейдж. У них народилися сини Лусіан та Сорін. У 2016 пара розлучилась.

Втретє син Ніколаса Кейджа одружився з ріелторкою Гілою Аронян, від якого народилися дві доньки-близнючки — Сайрес та Веніс. Втім, і цей союз розпався.

Ніколас Кейдж із сином Вестоном Фото: Getty

Син Ніколаса Кейджа напав на власну матір

Крістіна Фултон заявила, що 28 квітня 2024 року син ледь не позбавив її життя. Жінка стверджувала, що вона кинулася в його квартиру після того, як хтось подзвонив їй і сказав, що Вестон підпалив житло.

Коли жінка увійшла всередину, її син був у "маніакальній люті". Почувши звук машини і стукіт біля воріт, він "зірвався". Побачивши матір, підсудний схопив її за волосся, штовхнув на підлогу ліфта і навалився на неї, почавши душити жінку всією своєю вагою.

Вестона заарештували, а згодом направили до психіатрів.

Адвокат Кейджа-молодшого Майкл А. Голдштейн, який запросив у суду реабілітацію для свого клієнта, заявив, що Вестон пройшов інтенсивне стаціонарне та амбулаторне лікування після інциденту 28 квітня 2024 року.

Нагадаємо, тим часом сам Ніколас Кейдж одружений з молодшою на 30 років Ріко Шибаті. Пара час від часу разом виходить у світ.

Також Фокус писав про плани Ніколаса Кейджа покинути галузь кіно. Актор упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.