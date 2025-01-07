Ніколас Кейдж вийшов у світ з молодшою на 30 років дружиною (фото)

Вони одружилися у 2021 році, коли Кейджу було 57, а Ріко Шибаті 26. Пара виховує маленьку доньку.

Related video

61-річний американський актор Ніколас Кейдж вийшов на публіку з 29-річною дружиною Ріко Шибатою. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Сімʼянин" і його кохана зʼявилися на церемонії "Золотий глобус-2025".

Кейдж позував у класичному чорному смокінгу з білою сорочкою та метеликом. Тим часом Ріко була в золотистій напівпрозорій сукні та чорному хутряному жакеті з короткими рукавами. Вона тримала в руках золотистий клатч та взула відповідні туфлі на підборах. Чорне волосся пʼятої дружини актора було розпущене.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: Getty Images

Кейдж і Шибата познайомилися у 2020 році через спільних друзів у Японії, коли актор знімав науково-фантастичний фільм жахів Сіона Соно "В’язні країни привидів". Вони одружилися у 2021 році, коли Кейджу було 57, а Шибаті 26.

Ріко — п'ята дружина актора, і вони виховують дворічну дочку Августу Франческу.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: Getty Images

Ніколас раніше був одружений з Патрісією Аркетт з 1995 по 2001 рік, Лізою Марі Преслі з 2002 по 2004 рік, Алісою Кім з 2004 по 2016 рік і Ерікою Койке протягом чотирьох днів у 2019 році.

Кейдж одружився з Ріко на приватному весіллі в казино та готелі Wynn у Лас-Вегасі у 2021 році, а дату вибрали на честь дня народження покійного батька нареченого.

"Це правда, і ми дуже щасливі", — казав актор про свій шлюб.

Нагадаємо, Ніколас Кейдж та Ріко Шибата вийшли разом на публіку.

Раніше Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".