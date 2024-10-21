Ніколас Кейдж вийшов на публіку з молодшою на понад 30 років дружиною (фото)

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата одружені з 2021 року. Вони виховують маленьку доньку.

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60-річний американський актор Ніколас Кейдж вийшов на публіку зі своєю 29-річною дружиною Ріко Шибатою. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя зʼявилося на 25-му кінофестивалі в Ньюпорт-Біч. Актор був у білому блейзері поверх чорної квітчастої сорочки на ґудзиках, чорних штанах і лакованих туфлях.

Ріко тим часом зʼявилася в чорній мінісукні з довгим рукавом і черевиках на підборах у тон. Дружина оскароносного актора носила стьобану сумку Chanel на ланцюжку. Вона розпустила своє довге чорне волосся та зробила легкий вечірній макіяж.

Ніколас Кейдж з дружиною Фото: Getty Images

Кейдж і Шибата познайомилися у 2020 році через спільних друзів у Японії, коли актор знімав науково-фантастичний фільм жахів Сіона Соно "В’язні країни привидів".

Пара стала батьками дочки Августи Франчески Кейдж, якій наразі два роки.

Ніколас Кейдж з дружиною Фото: Getty Images

Ніколас та Ріко одружилися в лютому 2021 року в готелі Wynn у Лас-Вегасі. За словами представника оскароносної знаменитості, на невеликому бенкеті після офіційної церемонії були присутні його колишня дружина Еліс Кім і їхній син Кал-Ел. Також у Кейджа є син Вестон від Крістіни Фултон, який лише на 4 роки старший за пʼяту дружину актора.

Нагадаємо, коли Ніколас Кейдж піде з кіно.

Також Фокус писав про появу Ніколаса Кейджа та Ріко Шибати на премʼєрі фільму.