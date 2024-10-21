Николас Кейдж вышел на публику с младшей более чем на 30 лет женой (фото)

Николас Кейдж и Рико Шибата женаты с 2021 года. Они воспитывают маленькую дочь.

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60-летний американский актер Николас Кейдж вышел на публику со своей 29-летней женой Рико Шибатой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета появилась на 25-м кинофестивале в Ньюпорт-Бич. Актер был в белом блейзере поверх черной цветастой рубашки на пуговицах, черных брюках и лакированных туфлях.

Рико тем временем появилась в черном мини-платье с длинным рукавом и ботинках на каблуках в тон. Жена оскароносного актера носила стеганую сумку Chanel на цепочке. Она распустила свои длинные черные волосы и сделала легкий вечерний макияж.

Николас Кейдж с женой Фото: Getty Images

Кейдж и Шибата познакомились в 2020 году через общих друзей в Японии, когда актер снимал научно-фантастический фильм ужасов Сиона Соно "Узники страны призраков".

Пара стала родителями дочери Августы Франчески Кейдж, которой сейчас два года.

Николас Кейдж с женой Фото: Getty Images

Николас и Рико поженились в феврале 2021 года в отеле Wynn в Лас-Вегасе. По словам представителя оскароносной знаменитости, на небольшом банкете после официальной церемонии присутствовали его бывшая жена Элис Ким и их сын Кал-Эл. Также у Кейджа есть сын Уэстон от Кристины Фултон, который всего на 4 года старше пятой жены актера.

Напомним, когда Николас Кейдж уйдет из кино.

Также Фокус писал о появлении Николаса Кейджа и Рико Шибаты на премьере фильма.