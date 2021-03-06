Николас Кейдж женился в пятый раз. Новая супруга актера младше его сына на 4 года

Кейдж и его новая жена обручились по FaceTime, а свадьбу они сыграли в Лас-Вегасе.

Оскароносный американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его новой избранницей стала 26-летняя японка Рико Шибата. Эту информацию подтвердил изданию USA Today представитель актера Шеннон Барр.

"Это правда, и мы очень счастливы", — цитирует ресурс заявление Кейджа.

Отмечается, что свадебная церемония состоялась еще 16 февраля, как дань уважения ко дню рождения покойного отца Кейджа. Бракосочетание прошло в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Во время церемонии возлюбленные обменялись католическими и синтоистскими клятвами.

По словам представителя Кейджа, на небольшом праздновании после официальной церемонии присутствовали его бывшая жена Элис Ким и их 15-летний сын Кал-Эл. Также у актера есть сын Вестон от Кристины Фултон, который на 4 года старше новой супруги Кейджа.

В разрешении на брак в округе Кларк, штат Невада, Рико Шибата указана как Рико Кейдж, из чего можно сделать вывод, что новая жена актера взяла фамилию мужа.

Впервые о своей помолвке с Шибатой Кейдж рассказал в августе 2020 года на радио-шоу своего брата Марка Копполы. Тогда актер признался, что из-за пандемии коронавируса его возлюбленной пришлось вернуться из Нью-Йорка в Киото, а сам он находился в Неваде. И во время очередного звонка по FaceTime (приложение для звонков на платформе iOS) он сделал ей предложение, на что девушка ответила согласием.

По словам Кейджа, обручальное кольцо с черным бриллиантом он отправил своей возлюбленной по почте.

Отметим, с прошлой своей супругой, визажисткой Эрикой Койке, Кейдж решил развестись всего через четыре дня после свадьбы.

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