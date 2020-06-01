Трудоголик поневоле. Топ-5 ролей некогда успешного Николаса Кейджа

Голливудские СМИ представили рейтинг самых трудолюбивых актеров голливудской "фабрики звезд", на основании данных IMDb и Business Insider. Оказалось, что самым задействоанным из них стал Николас Кейджд, который за последние пять лет снялся в 27 картинах, большинство из которых выходили сразу на DVD

Как получилось, что Николай Кейдж, лауреат "Оскара" за роль в фильме "Покидая Лас-Вегас", неоднократный номинант премии "Золотой глобус", человек, спасший далеко не лучшую картинру "Воскрешая мертвецов" Мартина Скорсезе, звезда фильмов "Скала", "Воздушная тюрьма" и "Без лица", скатился к лентам категории В? А все из-за неудачных финансовых вложений и странных покупок, которые актер делал в последние годы.

Еще в 2010 году состояние звезды Голливуда оценивалось в 150 миллионов долларов, но сейчас Николас Кейдж буквально запутался в долгах.

В частности, актер потратил много денег на предметы роскоши. Например, Николас Кейдж купил автомобиль Lamborghini 1971 года выпуска с пробегом в 3,2 тысячи километров, когда-то принадлежащий иранскому шаху Мохаммаду Реза Пехлеви.

Еще одной странной покупкой стали усохшие головы африканских пигмеев. К неудачным вложениям можно отнести коллекцию комиксов стоимостью более 1,6 миллиона долларов. К слову, она была украдена из его дома в 2000 году.

Кроме того, Николас Кейдж был владельцем одновременно 15 домов, в том числе "дома с привидениями" в Новом Орлеане. Стоит ли упоминать, что эта недвижимость обесценилась во время кризиса 2008 года.

Такая склонность к бессмысленным тратам денег привела актера в условия крайней нужды, по голливудским меркам. Теперь он не может отказываться от предлагаемых ролей и снимается, просто во всем подряд. Этими обстоятельствами и обусловлена такая высокая активность актера в последние несколько лет.

Недавно перед Николасом Кейджем замаячила перспектива возвращения к франшизе "В поисках сокровищ", что, возможно станет для актера вехой возвращения к фильмам, которые "крутят" в кинотеатрах. Но пока он вынужден сниматься в 5-6 лентах в год для поддержания своего финансового положения.

Фокус вспоминает фильмы Николаса Кейджа, которые напминают нам, что он не только герой интернет-мемов, но еще и хороший актер, которому есть, чем гордиться.

"Покидая Лас-Вегас"

Психологическая драма об отношениях между алкоголиком и проституткой, живущими в Лас-Вегасе, снятая по орининальному сценарию Майка Фиггинса на основе автобиографичесого романа Джона О’Брайена. Работа в фильме принесла Кейджу награды "Оскар" и "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров в 1996 году.

"Без Лица"

Творческий дуэт Николаса Кейджа и Джона Траволты. На сайте Rotten Tomatoes фильм заслужил отметку 92 % свежести, или 7.9/10, на основании 86 положительных рецензий критиков. Сами критики общим выводом озвучили следующее: "Джон Траволта и Николас Кейдж играют в кошки-мышки (и в буквальном смысле играют друг друга) на красиво стилизованном фоне привычно изящного, чрезмерного насилия Джона Ву". Стоит ли упоминать, что лента "Без лица" сразу приходит на ум, когда речь заходит о Николасе Кейдже.

"8 миллиметров"

Детективная драма режиссера Джоеля Шумахера была удостоена призом Берлинского кинофестиваля и, по праву, считается критиками одной из лучших ролей Николаса Кейджа в его актерской биографии. Партнером по съемкам актера выступил Хоакин Феникс.

"Угнать за 60 секунд"

Один из самых успешных голливудский блокбастеров 2000 года. Съемки в римейке одноименной ленты принесли актеру гонорар с шестью нулями и позитивные отзывы критиков. Еще фильм примечателен тем, что в творческом дуэте с Кейджем сыграла Анджелина Джоли, чье восхождение на голливудский Олимп тогда только начиналось.

"Оружейный барон"

Кейдж сыграл полулегального торговца оружием, который, работая при негласном попустительстве правительства США, поставляет вооружения различным повстанцам, диктаторам и террористам по всему миру. Считается, что прототипами его главного героя являются несколько дельцов и преступников, чьи биографии были включены в сюжет ленты.

В 2006 году картина была одобрена Amnesty International, как наглядно демонстрирующая опасность торговли оружием и ее последствия.