Ніколас Кейдж одружився вп'яте. Нова дружина актора молодша за його сина на 4 роки

Кейдж і його нова дружина обвінчалися у FaceTime, а весілля вони зіграли в Лас-Вегасі.

Оскароносний американський актор Ніколас Кейдж одружився вп'яте. Його новою обраницею стала 26-річна японка Ріко Шибата. Цю інформацію підтвердив виданню USA Today представник актора Шеннон Барр.

"Це правда, і ми дуже щасливі", — цитує ресурс заяву Кейджа.

Відзначається, що весільна церемонія відбулася ще 16 лютого як данина поваги до дня народження покійного батька Кейджа. Весілля пройшло в готелі Wynn в Лас-Вегасі. Під час церемонії пара обмінялася католицькими і синтоїстськими клятвами.

Зі слів представника Кейджа, на невеликому святкуванні після офіційної церемонії були присутні його колишня дружина Еліс Кім і їх 15-річний син Кал-Ел. Також у актора є син Вестон від Христини Фултон, який на 4 роки старший за нову дружину Кейджа.

У дозволі на шлюб в окрузі Кларк, штат Невада, Ріко Шибата вказана як Ріко Кейдж, з чого можна зробити висновок, що нова дружина актора взяла прізвище чоловіка.

Вперше про свої заручини з Шибатою Кейдж розповів у серпні 2020 року на радіо-шоу свого брата Марка Копполі. Тоді актор зізнався, що через пандемію коронавірусу його коханій довелося повернутися з Нью-Йорка до Кіото, а сам він перебував у Неваді. І під час чергового дзвінка по FaceTime (додаток для дзвінків на платформі iOS) він зробив їй пропозицію, на що дівчина відповіла згодою.

За словами Кейджа, обручку з чорним діамантом він відправив своїй коханій поштою.

Відзначимо, з минулою своєю дружиною, візажисткою Ерікою Койке, Кейдж вирішив розлучитися всього через чотири дні після весілля.

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