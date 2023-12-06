Ніколас Кейдж повідомив, коли піде з кіно

Актор упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.

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Американський актор, кінорежисер і продюсер Ніколас Кейдж, який наступного місяця відзначить своє 60-річчя, заговорив про вихід на пенсію і завершення кар'єри. За його словами, ще 3-4 фільми, і він вирушить на заслужений відпочинок. Про це оскароносний актор розповів журналу Vanity Fair.

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"Можливо, у мене залишилося ще три або чотири фільми. Я відчуваю, що сказав те, що повинен був сказати про кіно. Я думаю, що я просунувся в кіно настільки далеко, наскільки міг", — наголосив він.

Кейдж розуміє, що йому залишилося всього "хороших 15 років", враховуючи, що його батько Август Коппола помер у віці 75 років 2009 року після серцевого нападу.

"Що я хочу робити протягом цих 15 років, використовуючи мого батька як модель? Мені дуже ясно спало на думку, що я хочу проводити час зі своєю сім'єю", — каже знаменитість.

Актор виховує 15-місячну доньку Августу Франческу, яку йому народила п'ята дружина Ріко Шибата. Вона молодша за свого чоловіка на 31 рік. Пара вже два роки перебуває у шлюбі.

Ніколас Кейдж і Ріко Шибата

Старшому синові Ніколаса, Вестону, 26 грудня виповниться 33 роки. Його матір'ю є акторка Крістіна Фултон, з якою Кейдж знімався в картині "Очі змії". У нього також є 18-річний син Кал-Ел, якого йому народила третя дружина Еліс Кім під час 13-річного шлюбу.

У березні наступного року Кейдж вирушить до Марокко, щоб знову зіграти роль міжнародного торговця зброєю Юрія Орлова разом з Біллом Скарсгардом у сиквелі батька і сина Ендрю Ніккола "Повелителі війни". Кримінальна драма 2005 року "Збройовий барон" із Джаредом Лето, Бріджит Мойнахан та Ітаном Гоуком у головних ролях зібрала у світовому прокаті 72,6 мільйона доларів і отримала рейтинг схвалення критиків 62% (зі 150 рецензій) на сайті Rotten Tomatoes.

Наразі глядачі можуть побачити Ніколаса в ролі професора біології Пола Метьюза в сюрреалістичному фільмі Крістоффера Борглі "Сценарій мрії", який з моменту прем'єри 10 листопада заробив у світовому прокаті 4,6 мільйона доларів.

Раніше Фокус писав, що чоловік виявив у шафі вкрадену в зірки Голлівуду Ніколаса Кейджа "реліквію".