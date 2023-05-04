"Бачив обличчя у темряві": Ніколас Кейдж заявив, що пам'ятає себе в утробі матері

За словами Ніколаса Кейджа, його буквальний дитячий мозок сприймав звуки за межами матки і перетворював їх на обличчя

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59-річний голлівудський актор Ніколас Кейдж в інтерв'ю Стівену Колберту зізнався, що його ранні спогади йдуть у ті часи, коли він ще не народився і перебував в утробі матері, пише Insider.

За його словами, в животі у матері він бачив "обличчя у темряві". Кейдж також пояснив, що вірить у форму життя після смерті.

Відповідаючи на запитання ведучого у програмі "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом", актор був гранично відвертим. Коли Стівен запитав його про перший спогад, Кейдж відповів:

"Дайте мені подумати. Послухайте, я знаю, що це звучить дуже дивно, і я не знаю, чи це правда, але іноді я думаю, що можу йти до кінця: повернутися в утробу і відчути, що я можу бачити обличчя в темряві або щось таке. Я знаю, що це звучить дуже абстрактно, але чомусь здається, що, можливо, це сталося".

Потім Колберт запитав, чи були ці "обличчя" в утробі матері поряд із Кейджем, й актор продовжив, сказавши, що, на його думку, його буквальний дитячий мозок сприймав звуки, що виходять з-за меж матки, і перетворював їх на обличчя.

"Тепер, коли я більше не в утробі матері, мені довелося б уявити, що це, можливо, були голосові вібрації, що резонують зі мною на тій стадії. Це йде далеко в минуле. Я не знаю. Це спадає на думку", – відзначив Ніколас. Потім, засміявшись, додав: "Я навіть не знаю, чи пам'ятаю я, що був в утробі матері, але ця думка спала мені на думку".

Екзистенційні роздуми Кейдж продовжив, коли його також запитали, що відбувається, коли людина вмирає. Він упевнений, що "електрика" у наших тілах продовжує жити:

"О, нічого собі. Ніхто насправді не знає, я не знаю. Кажуть, що електрика вічна. Що іскра продовжує горіти. Але чи має ця електрика свідомість чи ні, хто може сказати насправді?"

Актор зараз часто з'являється у ЗМІ, оскільки зайнятий просуванням комедійного фільму жахів "Ренфілд", де він зіграв Дракулу, а Ніколас Холт – його вічного асистента.

Раніше Фокус писав, що Ніколасу Кейджу довелося їсти живих тарганів на зйомках фільму.