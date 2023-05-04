"Видел лица в темноте": Николас Кейдж заявил, что помнит себя в утробе матери

По словам Николаса Кейджа, его буквальный детский мозг воспринимал звуки за пределами матки и превращал их в лица

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59-летний голливудский актер Николас Кейдж в интервью Стивену Колберту признался, что его самые ранние воспоминания уходят в те времена, когда он еще не родился и находился в утробе матери, пишет Insider.

По его словам, будучи в животе у матери, он видел "лица в темноте". Кейдж также объяснил, что верит в форму жизни после смерти.

Отвечая на вопросы ведущего в программе "Позднее шоу со Стивеном Колбертом", актер был предельно откровенен. Когда Стивен спросил его о самом первом воспоминании, Кейдж ответил:

"Дайте мне подумать. Послушайте, я знаю, что это звучит очень странно, и я не знаю, правда это или нет, но иногда я думаю, что могу идти до конца: вернуться в утробу и почувствовать, что я могу видеть лица в темноте или что-то в этом роде. Я знаю, что это звучит очень абстрактно, но почему-то кажется, что, возможно, это произошло".

Затем Колберт спросил, были ли эти "лица" в утробе матери вместе с Кейджем, и актер продолжил, сказав, что, по его мнению, его буквальный детский мозг воспринимал звуки, исходящие из-за пределов матки, и превращал их в лица.

"Теперь, когда я больше не в утробе матери, мне пришлось бы представить, что это, возможно, были голосовые вибрации, резонирующие со мной на той стадии. Это уходит далеко в прошлое. Я не знаю. Это приходит на ум", – отметил Николас. Затем, засмеявшись, добавил: "Я даже не знаю, помню ли я, что была в утробе матери, но эта мысль пришла мне в голову".

Экзистенциальные размышления Кейдж продолжил, когда его также спросили о том, что происходит, когда человек умирает. Он уверен, что "электричество" в наших телах продолжает жить:

"О, ничего себе. Никто на самом деле не знает, я не знаю. Говорят, что электричество вечно. Что искра продолжает гореть. Но есть ли у этого электричества сознание или нет, кто может сказать на самом деле?"

Актер сейчас часто появляется в СМИ, поскольку занят продвижением комедийного фильма ужасов "Ренфилд", где он сыграл Дракулу, а Николас Холт – его вечного ассистента.

Ранее Фокус писал, что Николасу Кейджу пришлось есть живых тараканов на съемках фильма.