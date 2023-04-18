Николас Кейдж признался, что ел живых тараканов (видео)

По словам актера, есть тараканов ему пришлось два раза, хотя в результате в картину вошел первый дубль.

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Работа актеров, даже оскароносных, не такая легкая, как кому-то может показаться, и зачастую ради эффектного кадра им приходится идти на не весьма приятные шаги. Например, американский актер Николас Кейдж, у которого есть "Оскар" и "Золотой глобус", ради съемок в фильме "Поцелуй вампира" 1988 года вынужден был есть живых тараканов. Об этом он рассказал Yahoo! Entertainment вместе со своим коллегой Николасом Холтом, с которым вместе снялся в картине "Ренфилд". Сейчас актеры продвигают ленту и ходят на ток-шоу.

"О да, я съел его дважды, потому что режиссер сделал это только для того, чтобы разыграть меня… Я не из тех, кто дает советы, но Холт съел картофельного жука, поэтому он поднял его на другой уровень", – отметил Кейдж.

В свою очередь Холт ответил, что, по его мнению, тараканы хуже на вкус, чем колорадские жуки.

По сюжету нового фильма, персонаж Холта, Роберт Ренфилд, ест жуков, чтобы получить сверхчеловеческие способности, дарованные ему Дракулой (Кейдж), и хотя у жуков Холта был карамельный вкус, Кейдж сказал, что кухня его коллеги по фильму с картофельными жуками была "ужасающей".

"О, но он съел настоящего картофельного жука, что меня ужасает. И поэтому я ел тараканов. Я никогда больше этого не сделаю. Мне жаль, что я вообще это сделал", — сказал он, смеясь.

Холт добавил, что жуки, которых он ел в картине, "на самом деле были довольно вкусными" из-за добавления различных ароматизаторов.

Несмотря на очевидные опасения, связанные с поеданием жуков, Кейдж заметил, что диета, ориентированная на жуков, "может решить проблему голода в мире".

"Если бы вы могли избавиться от своего страха, фобии поедания насекомых, вы могли бы решить проблему голода в мире. Высокий уровень белка, отсутствие жира, отличные питательные вещества, изобилие — они повсюду. Я имею в виду, почему бы и нет? Но нет. Этого не произойдет".

Помимо Холта и Кейджа в роли главных героев "Ренфилда", в фильме также снимались Бен Шварц, Адриан Мартинес и Аквафина. Фильм рассказывает о Ренфилде, который изо всех сил пытается вырваться из своих созависимых и оскорбительных отношений с Дракулой.

В "Поцелуе вампира", упомянутом в начале, Кейдж сыграл литературного агента, который влюбляется в вампира (Дженнифер Билз). В одной из сцен его персонаж разговаривает сам с собой и в конце концов ест таракана, которого находит на своей кухне. В комментарии к картине Кейдж сказал, что съел двух жуков по желанию режиссера Роберта Бирмана, хотя тот в конечном итоге использовал первый дубль Кейджа в финальной версии фильма.

Ранее Фокус писал, что Кейдж пришел на премьеру фильма "Ренфилд" в сопровождении молодой супруги.