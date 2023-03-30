59-летний Николас Кейдж вместе с 27-летней супругой на премьера фильма "Ренфилд"

Знаменитый актер появился на премьере своего нового фильма с пятой женой.

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59-летний американский актер Николас Кейдж посетил премьеру нового комедийного фильма ужасов "Ренфилд". Вместе с ним на мероприятие в Нью-Йорке пришла его супруга, 27-летняя японская художница Рико Шибата. Об этом пишет Daily Mail.

Для своего сенсационного появления на публике Николас выбрал мерцающие брюки с принтом под зебру. К ним актер подобрал блестящий черный кожаный блейзер, который идеально подходил для готической атмосферы мероприятия.

Николас Кейдж

Тем временем Рико, которая вышла замуж за Николаса в Лас-Вегасе в 2021 году и в прошлом году родила ему дочь, дополнила образ мужа облегающим черным платьем с анималистичным узором. С челкой, закрывающей глаза, и кроваво-красной помадой, придающей изюминку, девушка сияла, стоя рука об руку со своим супругом.

Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: Getty Images

Главную роль фантастического комедийного фильма ужасов — самого Ренфилда — сыграл британский актер Николас Холт. На премьере он появился в кремовом велюровом костюме, рубашке и туфлях. Он решил обойтись без галстука и оставил пару верхних пуговиц расстегнутыми.

Николас Холт

Напомним, свой первый и пока что единственный "Оскар" за лучшую мужскую роль актер Николас Кейдж получил в 1996 году (фильм "Покидая Лас-Вегас"). И лишь многие годы спустя выяснилось, что, кроме красивой статуэтки и славы, он не получил за эту картину ничего.

Также Фокус писал, что Николас Кейдж задумал новый бизнес-проект.