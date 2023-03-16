Николас Кейдж задумал новый бизнес-проект: чем займется оскаронойсный актер

Актер решил пойти по стопам некоторых коллег, которые давно имеют похожий бизнес.

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59-летний оскароносный американский актер Николас Кейдж, сделав успешную карьеру в Голливуде, решил на старости позаботиться о более стабильном доходе и задумался о создании собственной марки бурбона. Он планирует зарегистрировать алкогольный бренд, пишет The Sun.

"В Голливуде стало модным иметь собственную марку напитков. Это может быть чрезвычайно прибыльным. Ник – любитель виски и бурбона, и он этим занимается. У него отличный вкус, так что это будет хороший материал", – рассказал источник изданию.

Сам Кейдж бизнес-планы пока никак не комментирует.

Он – далеко не первый, кто запускает в производство собственные напитки. Например, Джордж Клуни владел брендом текилы Casamigos, которую затем продал за миллиард долларов британской компании Diageo.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм также хочет оставить свой след в индустрии алкогольных напитков, запустив собственный бренд. Сообщается, что он планирует производить текилу, виски и пиво. С 2014 года он является лицом Haig Club, принадлежащего Diageo, но, как говорят, решил не продлевать контракт с брендом, срок действия которого истекает в ближайшие месяцы. Он занят поиском партнеров, которые помогут ему развивать бренд напитков.

Актер Джейсон Момоа тоже не отстает. Он выпустил Meili Vodka – экологически чистую водку, которая будет представлена на выставке Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA) Access Live во Флориде 2-5 апреля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в 2022 году Николас Кейдж попросил больше не называть его актером.