Ніколас Кейдж задумав новий бізнес-проєкт: чим займеться оскаронойсний актор

Актор вирішив піти слідами деяких колег, які давно мають схожий бізнес.

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59-річний оскароносний американський актор Ніколас Кейдж, зробивши успішну кар'єру в Голлівуді, вирішив на старості подбати про стабільніший прибуток і задумався про створення власної марки бурбону. Він планує зареєструвати алкогольний бренд, пише The Sun.

"У Голлівуді стало модним мати власну марку напоїв. Це може бути надзвичайно прибутковим. Нік — любитель віскі та бурбону, і він цим займається. Має чудовий смак, так що це буде гарний матеріал", — розповіло джерело виданню.

Сам Кейдж бізнес-плани поки що ніяк не коментує.

Він далеко не перший, хто запускає у виробництво власні напої. Наприклад, Джордж Клуні володів брендом текіли Casamigos, яку потім продав за мільярд доларів британській компанії Diageo.

Колишній футболіст Девід Бекхем хоче залишити свій слід в індустрії алкогольних напоїв, запустивши власний бренд. Повідомляється, що він планує виробляти текілу, віскі та пиво. З 2014 року він є обличчям Haig Club, що належить Diageo, але, як кажуть, вирішив не продовжувати контракт із брендом, термін дії якого спливає найближчими місяцями. Він шукає партнерів, які допоможуть йому розвивати бренд напоїв.

Актор Джейсон Момоа також не відстає. Він випустив Meili Vodka — екологічно чисту горілку, яка буде представлена на виставці Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA) Access Live у Флориді 2-5 квітня 2023 року.

Раніше Фокус писав, що у 2022 році Ніколас Кейдж попросив більше не називати його актором.