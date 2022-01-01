Власник "Оскару" Ніколас Кейдж просить більше не називати його актором
Зірка Голлівуду вважає за краще, щоб його називали артистом і визнає, що після кількох провалів став маргіналом у кіноіндустрії.
Володар престижної премії "Оскар" Ніколас Кейдж просить не називати його актором. Про це повідомляє CNN.
Зірка Голлівуду вважає за краще, щоб його називали артистом. За словами Ніколаса Кейджа, подібну заяву суспільство може розцінити як надто претензійною.
"Для мене (сприйняття суспільством — ред.) це завжди означає: "О, він великий актор, отже він великий брехун", — пояснив свою логіку Ніколас Кейдж під час запису подкасту.
За словами зірки Голлівуду, перетворення на артиста передбачає, що людина повністю занурюється у свої емоції та відчуття, намагаючись донести якісь певні моменти до глядачів.
Як відомо, зараз Ніколас Кейдж задіяний у зйомках фільму "Свиня", режисером якого виступає Майкл Сарноскі.
Артист вважає себе маргіналом у кіноіндустрії та чекав, коли у Голлівуді з'явиться молодий постановник, який не злякається запросити до акторського складу забутого володаря "Оскара". За такий вчинок Ніколас Кейдж назвав Майкла Сарноскі "Архангелом Майклом".
"Після кількох провалів я зрозумів, що став маргіналом у студійній системі, і вони не збиралися мене запрошувати. Я завжди знав, що потрібен молодий режисер, який повернеться або згадає деякі зняті мною фільми і зрозуміє, що я можу підійти для його сценарію, і відкриє мене наново. Ось чому він не просто Майкл, він Архангел Майкл", — підсумував Ніколас Кейдж під час запису подкаст.
Раніше Фокус у своїй статті пояснював, чому Ніколас Кейдж є трудоголиком мимоволі та розбирав ТОП-5 найкращих ролей артиста в Голлівуді.
А наприкінці листопада Фокус публікував кадри з церемонії Gotham Awards у Нью-Йорку, на яку Ніколас Кейдж прийшов зі своєю п'ятою дружиною.