Власник "Оскару" Ніколас Кейдж просить більше не називати його актором

Зірка Голлівуду вважає за краще, щоб його називали артистом і визнає, що після кількох провалів став маргіналом у кіноіндустрії.

Володар престижної премії "Оскар" Ніколас Кейдж просить не називати його актором. Про це повідомляє CNN.

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Зірка Голлівуду вважає за краще, щоб його називали артистом. За словами Ніколаса Кейджа, подібну заяву суспільство може розцінити як надто претензійною.

"Для мене (сприйняття суспільством — ред.) це завжди означає: "О, він великий актор, отже він великий брехун", — пояснив свою логіку Ніколас Кейдж під час запису подкасту.

За словами зірки Голлівуду, перетворення на артиста передбачає, що людина повністю занурюється у свої емоції та відчуття, намагаючись донести якісь певні моменти до глядачів.

Як відомо, зараз Ніколас Кейдж задіяний у зйомках фільму "Свиня", режисером якого виступає Майкл Сарноскі.

Артист вважає себе маргіналом у кіноіндустрії та чекав, коли у Голлівуді з'явиться молодий постановник, який не злякається запросити до акторського складу забутого володаря "Оскара". За такий вчинок Ніколас Кейдж назвав Майкла Сарноскі "Архангелом Майклом".

"Після кількох провалів я зрозумів, що став маргіналом у студійній системі, і вони не збиралися мене запрошувати. Я завжди знав, що потрібен молодий режисер, який повернеться або згадає деякі зняті мною фільми і зрозуміє, що я можу підійти для його сценарію, і відкриє мене наново. Ось чому він не просто Майкл, він Архангел Майкл", — підсумував Ніколас Кейдж під час запису подкаст.

Раніше Фокус у своїй статті пояснював, чому Ніколас Кейдж є трудоголиком мимоволі та розбирав ТОП-5 найкращих ролей артиста в Голлівуді.

А наприкінці листопада Фокус публікував кадри з церемонії Gotham Awards у Нью-Йорку, на яку Ніколас Кейдж прийшов зі своєю п'ятою дружиною.