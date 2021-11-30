Ніколас Кейдж вийшов у світ зі своєю п'ятою дружиною

57-річний актор і його 26-річна дружина разом прийшли на церемонію вручення нагород Gotham Awards у Нью-Йорку

Ніколас Кейдж перестав приховувати свою нову дружину, яка вдвічі молодша за нього, і став частіше з'являтися з юною Ріко Шибата на червоних доріжках. Напередодні він відвідав церемонію Gotham Awards у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Раніше цього місяця Ніколас і Ріко разом з'являлися на вечірці GQ Men Of The Year 2021 у Західному Голлівуді. А дебютували молодята ще в липні на прем'єрі фільму "Свиня" в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Ніколас Кейдж і його п'ята дружина Ріко Шибата Фото: Getty Images

Пара одружилася в лютому цього року в готелі Wynn у Лас-Вегасі. Познайомилися Ріко та Ніколас у Японії більше року тому через спільних знайомих, коли Кейдж був там на зйомках. За словами представника Кейджа, на невеликому бенкеті після офіційної церемонії були присутні його колишня дружина Еліс Кім і їхній 15-річний син Кал-Ел. Також у актора є син Вестон від Крістіни Фултон, який усього на 4 роки старший за нову дружину Кейджа.

Ріко Шибата стала п'ятою дружиною Ніколаса Кейджа. Його першою дружиною була актриса Патрісія Аркетт (1995-2001), другою – дочка знаменитого Елвіса Преслі, Ліза Марія Преслі, з якою Кейдж розлучився через 109 днів. Третю дружину Ніколаса звали Еліс Кім, і з нею Кейдж познайомився в ресторані, де вона працювала офіціанткою. Цей шлюб виявився довгим, пара прожила разом 12 років, і в них народився син Кал-Ел.

У 2019 році Ніколас Кейдж одружився з візажисткою Ерікою Койке. Причому на одруження в Лас-Вегасі актор з'явився п'яним, кричав на наречену та звинувачував її в тому, що вона хоче вкрасти всі його гроші. Тривав цей шлюб недовго – лише чотири дні. Розлучатися актор прийшов уже тверезим.