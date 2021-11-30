Николас Кейдж вышел в свет со своей пятой женой

57-летний актер и его 26-летняя жена вместе пришли на церемонию вручения наград Gotham Awards в Нью-Йорке

Николас Кейдж перестал скрывать свою новую жену, которая вдвое младше его и стал чаще появляться с юной Рико Шибата на красных дорожках. Накануне он посетил церемонию Gotham Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее в этом месяце Николас и Рико вместе появлялись на вечеринке GQ Men Of The Year 2021 в Западном Голливуде. А дебютировали молодожены еще в июле на премьере фильма "Свинья" в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата Фото: Getty Images

Пара поженилась в феврале этого года в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Познакомились Рико и Николас в Японии более года назад через общих знакомых, когда Кейдж был там на съемках. По словам представителя Кейджа, на небольшом банкете после официальной церемонии присутствовали его бывшая жена Элис Ким и их 15-летний сын Кал-Эл. Также у актера есть сын Вестон от Кристины Фултон, который всего на 4 года старше новой супруги Кейджа.

Рико Шибата стала пятой женой Николаса Кейджа. Его первой женой была актриса Патрисия Аркетт (1995-2001), второй – дочь знаменитого Элвиса Пресли, Лиза Мария Пресли с которой Кейдж расстался через 109 дней. Третью жену Николаса звали Элис Ким и с ней Кейдж познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Этот брак оказался долгим, пара прожила вместе 12 лет, и у них родился сын Кал-Эл.

В 2019 году Николас Кейдж женился на визажистке Эрике Койке. Причем на бракосочетание в Лас-Вегасе актер явился пьяным, орал на невесту и обвинял ее в том, что она хочет украсть все его деньги. Продлился этот брак недолго – всего четыре дня. Разводиться актер пришел уже трезвым.