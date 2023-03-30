59-річний Ніколас Кейдж разом із 27-річною дружиною на прем'єрі фільму "Ренфілд"

Відомий актор з'явився на прем'єрі свого нового фільму із п'ятою дружиною.

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59-річний американський актор Ніколас Кейдж відвідав прем'єру нового комедійного фільму жахів "Ренфілд". Разом із ним на захід у Нью-Йорку прийшла його дружина, 27-річна японська художниця Ріко Шібата. Про це пише Daily Mail.

Для своєї сенсаційної появи на публіці Ніколас вибрав мерехтливі штани з принтом під зебру. До них актор підібрав блискучий чорний шкіряний блейзер, який ідеально підходив до готичної атмосфери заходу.

Ніколас Кейдж

Тим часом Ріко, яка вийшла заміж за Ніколаса в Лас-Вегасі в 2021 році і минулого року народила йому дочку, доповнила образ чоловіка чорним платтям з анімалістичним візерунком. З чубчиком, що закриває очі, і криваво-червоною помадою, що надає родзинку, дівчина сяяла, стоячи пліч-о-пліч зі своїм чоловіком.

Ніколас Кейдж та Ріко Шібата Фото: Getty Images

Головну роль фантастичного комедійного фільму жахів — самого Ренфілда — зіграв британський актор Ніколас Голт. На прем'єрі він з'явився у кремовому велюровому костюмі, сорочці та туфлях. Він вирішив обійтися без краватки та залишив пару верхніх гудзиків розстебнутими.

Ніколас Голт

Нагадаємо, свій перший і поки що єдиний "Оскар" за найкращу чоловічу роль актор Ніколас Кейдж отримав у 1996 році (фільм "Покидаючи Лас-Вегас"). І лише через багато років з'ясувалося, що, крім красивої статуетки і слави, він не отримав за цю картину нічого.

Також Фокус писав, що Ніколас Кейдж задумав новий бізнес-проект.