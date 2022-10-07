Ніколас Кейдж не отримав жодного центу за фільм, який приніс йому "Оскар"

Йому не заплатили гонорар за картину "Залишаючи Лас-Вегас".

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Свій перший і поки що єдиний "Оскар" за найкращу чоловічу роль актор Ніколас Кейдж отримав у 1996 році (фільм "Залишаючи Лас-Вегас"). І лише через багато років з'ясувалося, що, крім красивої статуетки і слави, він не отримав за цю картину нічого. Ніколаса просто "кинули" на гонорар! Виявляється, і в Голлівуді таке трапляється.

Про цю історію виданню Hollywood Reporter розповів сценарист та режисер фільму "Залишаючи Лас-Вегас" Майк Фіггіс. "Ні я, ні Ніколас не отримали за роботу в цій картині ні цента! Мені особисто належав режисерський гонорар у сумі 100 тис доларів. Скільки грошей належало Кейджу, я не в курсі, але він теж нічого не отримав", — заявив Фіггі. За його словами, представники кінокомпанії Lumiere Pictures (вона вже давно не існує, збанкрутувала) заявили, що фільм так і не приніс очікуваного прибутку і прокатні збори не покрили навіть витрати на виробництво.

[ + – ] Майк Фіггіс номінувався на дві номінації "Оскар" за фільм "Залишаючи Лас-Вегас"

Лише через роки розкрилася правда. Фільм "Залишаючи Лас-Вегас" зібрав у прокаті 32 млн доларів. При цьому бюджет картини становив 4 млн доларів. Тобто хтось чимало заробив на цьому. Фільм був висунутий на "Оскар" у чотирьох номінаціях: найкращий сценарій, найкраща режисерська робота, найкраща жіноча роль (Елізабет Шу) та найкраща чоловіча роль (Ніколас Кейдж). Але омріяну статуетку від американської кіноакадемії отримав лише Кейдж.

І хоча йому не заплатили, після картини "Залишаючи Лас-Вегас" кар'єра Ніколаса в Голлівуді різко пішла вгору. Вже за кілька років він вважався одним із найбільш оплачуваних акторів "фабрики мрій", заробляючи по 15-20 млн доларів за фільм.

[ + – ] Кадр із фільму "Залишаючи Лас-Вегас"

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